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Sociedad

Universidades de América, Europa y Asia buscan fortalecer alianzas académicas con Perú

Perú destaca en NAFSA 2026, el encuentro internacional de educación superior en Orlando, con la participación de 32 universidades que buscan cooperación académica global.

La delegación peruana busca fortalecer la internacionalización de la educación superior mediante nuevos acuerdos académicos y de investigación.
La delegación peruana busca fortalecer la internacionalización de la educación superior mediante nuevos acuerdos académicos y de investigación. | Foto: composición LR
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Instituciones de educación superior de distintos países vienen explorando nuevas posibilidades de cooperación con universidades peruanas durante NAFSA 2026, uno de los encuentros internacionales más importantes del sector educativo que se desarrolla en Orlando, Estados Unidos. El interés se concentra en iniciativas vinculadas al intercambio académico, la investigación y la formación conjunta entre centros de estudio.

En este escenario, Perú participa con una delegación integrada por 32 universidades públicas y privadas, las cuales sostienen reuniones con representantes de organismos internacionales y casas de estudio extranjeras. El objetivo es ampliar las oportunidades de colaboración y consolidar la presencia de la educación superior peruana en espacios globales.

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NAFSA 2026 abre nuevas oportunidades de colaboración para la educación superior peruana

Entre los temas que concentran la atención de las instituciones participantes figuran la transformación digital, la sostenibilidad, la innovación y los procesos de internacionalización académica. Estos ejes son considerados fundamentales para impulsar proyectos conjuntos y fortalecer el desarrollo de las universidades en un entorno cada vez más conectado.

La agenda peruana también contempla conversaciones orientadas a promover la movilidad de estudiantes y docentes, además de iniciativas relacionadas con investigación compartida y programas de doble titulación. Estas acciones buscan generar vínculos de largo plazo con socios académicos de diferentes regiones del mundo.

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Instituciones de distintos continentes exploran proyectos conjuntos con universidades del Perú

Según informó el Ministerio de Educación, la presencia peruana en el evento ha permitido mostrar una oferta universitaria diversa ante miles de representantes del sector educativo internacional. El estand nacional ha captado la atención de visitantes interesados tanto en las propuestas académicas como en los elementos culturales que representan las distintas regiones del país.

María Esther Cuadros, representante del Minedu señaló que este tipo de encuentros contribuye a ampliar las redes de cooperación internacional y a fortalecer la inserción global de las universidades peruanas. Asimismo, desde la Dirección General de Educación Superior Universitaria destacaron que la articulación entre el Estado y las instituciones de educación superior permite proyectar al Perú como un potencial aliado para iniciativas académicas, científicas y culturales.

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