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Brasil vs Panamá EN VIVO HOY: dónde ver el amistoso internacional previo al inicio del Mundial 2026

Carlo Ancelotti busca darle rodaje a sus jugadores en el Maracaná con miras a lo que será su debut en el Mundial 2026. Sigue la transmisión del amistoso Brasil-Panamá.

Brasil y Panamá se encuentran clasificadas al Mundial 2026. Foto: composición LR/AFP/Fepafut
Brasil y Panamá se encuentran clasificadas al Mundial 2026. Foto: composición LR/AFP/Fepafut
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Brasil vs Panamá EN VIVO HOY | Ambos equipos se enfrentan en el mítico Maracaná, desde las 4.30 p. m. (hora peruana y panameña), en un amistoso internacional de preparación al Mundial 2026. La transmisión del partido estará a cargo de la señal de SporTV y Deportes RPC; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

El gran ausente en el equipo comandado por Carlo Ancelotti será el talentoso Neymar Jr., quien tendrá que esperar algunas semanas para recuperarse de su lesión.

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¿A qué hora juega Brasil vs. Panamá por el amistoso internacional?

En territorio peruano, el cruce entre la selección brasileña y su similar de Panamá se podrá seguir desde las 4.30 p. m. Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 3.30 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Panamá: 4.30 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 5.30 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 5.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 6.30 p. m.
  • España: 11.30 p. m.

¿Qué canal transmitirá el Brasil vs Panamá?

El encuentro entre Brasil vs Panamá, que se realizará previo al Mundial 2026, se podrá ver a través de la señal de SporTV, Globo y Claro TV en territorio brasileño. Por su parte, el suelo panameño la transmisión estará a cargo de Deportes RPC.

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Brasil vs Panamá: alineaciones

  • Brasil: Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira, Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães; Matheus Cunha, Raphinha, Vinícius Júnior y Luiz Henrique.
  • Panamá: Orlando Mosquera; Amir Murillo, Fidel Escobar, José Córdoba, Eric Davis; Aníbal Godoy, Cristian Martínez, Adalberto Carrasquilla; Yoel Bárcenas, Ismael Díaz y José Fajardo.

Convocados de Brasil para el Mundial 2026

  • Porteros: Alisson (Liverpool), Weverton (Grêmio) y Ederson (Fenerbahçe)
  • Defensas: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) y Wesley (Roma)
  • Mediocampistas: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) y Lucas Paquetá (Flamengo)
  • Delanteros: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Rayan (Bournemouth), Vinicius Júnior (Real Madrid), Raphinha (Barcelona) y Neymar (Santos)

Convocados de Panamá para el Mundial 2026

  • Porteros: Orlando Mosquera (Al-Fayha), Luis Mejía (Club Nacional de Fútbol), César Samudio (CD Marathon)
  • Defensas: César Blackman (Slovan Bratislava), Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira), Amir Murillo (Besiktas), Fidel Escobar (Deportivo Saprissa), Andrés Andrade (LASK), Edgardo Fariña (Nizhny Novgorod), José Córdoba (Norwich City), Eric Davis (CD Plaza Amador), Jiovany Ramos (Puerto Cabello), Roderick Miller (Turan Tovuz)
  • Volantes: Aníbal Godoy (San Diego FC), Adalberto Carrasquilla (Pumas), Carlos Harvey (Minnesota United), Cristian Martínez (Hapoel Ironi Kiryat Shmona), José Luis Rodríguez (FC Juárez), César Yanis (Cobresal), Yoel Bárcenas (Mazatlán FC), Alberto Quintero (CD Plaza Amador), Azarías Londoño (Universidad Católica)
  • Delanteros: Ismael Díaz (León), Cecilio Waterman (Universidad de Concepción), José Fajardo (Universidad Católica), Tomás Rodríguez (Deportivo Saprissa)
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