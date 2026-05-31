Brasil vs Panamá EN VIVO HOY: dónde ver el amistoso internacional previo al inicio del Mundial 2026

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Brasil vs Panamá EN VIVO HOY | Ambos equipos se enfrentan en el mítico Maracaná, desde las 4.30 p. m. (hora peruana y panameña), en un amistoso internacional de preparación al Mundial 2026. La transmisión del partido estará a cargo de la señal de SporTV y Deportes RPC; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

El gran ausente en el equipo comandado por Carlo Ancelotti será el talentoso Neymar Jr., quien tendrá que esperar algunas semanas para recuperarse de su lesión.

¿A qué hora juega Brasil vs. Panamá por el amistoso internacional?

En territorio peruano, el cruce entre la selección brasileña y su similar de Panamá se podrá seguir desde las 4.30 p. m. Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía de horarios.

Costa Rica, México: 3.30 p. m.

Colombia, Ecuador, Panamá: 4.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 5.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 5.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 6.30 p. m.

España: 11.30 p. m.

¿Qué canal transmitirá el Brasil vs Panamá?

El encuentro entre Brasil vs Panamá, que se realizará previo al Mundial 2026, se podrá ver a través de la señal de SporTV, Globo y Claro TV en territorio brasileño. Por su parte, el suelo panameño la transmisión estará a cargo de Deportes RPC.

Brasil vs Panamá: alineaciones

Brasil: Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira, Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães; Matheus Cunha, Raphinha, Vinícius Júnior y Luiz Henrique.

Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira, Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães; Matheus Cunha, Raphinha, Vinícius Júnior y Luiz Henrique. Panamá: Orlando Mosquera; Amir Murillo, Fidel Escobar, José Córdoba, Eric Davis; Aníbal Godoy, Cristian Martínez, Adalberto Carrasquilla; Yoel Bárcenas, Ismael Díaz y José Fajardo.

Convocados de Brasil para el Mundial 2026

Porteros: Alisson (Liverpool), Weverton (Grêmio) y Ederson (Fenerbahçe)

Alisson (Liverpool), Weverton (Grêmio) y Ederson (Fenerbahçe) Defensas: Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) y Wesley (Roma)

Alex Sandro (Flamengo), Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) y Wesley (Roma) Mediocampistas: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) y Lucas Paquetá (Flamengo)

Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) y Lucas Paquetá (Flamengo) Delanteros: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Rayan (Bournemouth), Vinicius Júnior (Real Madrid), Raphinha (Barcelona) y Neymar (Santos)

Convocados de Panamá para el Mundial 2026