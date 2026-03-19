HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
Deportes

Panini lanza en Perú el álbum oficial de la Copa Mundial FIFA 2026

El álbum del Mundial 2026 tendrá 980 figuritas y será el más grande de la historia.

Panini lanza para el Perú el álbum oficial de la Copa Mundial FIFA 2026. Foto: Panini
Panini lanza para el Perú el álbum oficial de la Copa Mundial FIFA 2026. Foto: Panini

¡La Copa Mundial de fútbol no empieza en la cancha, empieza en nuestras manos! Así, anunció Panini, el lanzamiento en Perú del Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA™ 2026, la colección que acompañará el torneo más grande que se haya jugado.

Esta nueva edición marcará un antes y un después en la historia del torneo. Será el primer Mundial con 48 selecciones participantes y también el primero con tres países anfitriones: Estados Unidos, Canadá y México, una sede continental sin precedentes.

Para reflejar esa magnitud, Panini presentará el álbum más grande de su historia mundialista, con:

  • 112 páginas
  • 980 stickers
  • Un diseño renovado que reúne a las grandes potencias del fútbol y a las nuevas figuras que buscan brillar en el torneo.

Esta edición representa uno de los desafíos de colección más ambiciosos para los fanáticos del fútbol.

Álbum Panini de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Foto: Panini

Álbum Panini de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Foto: Panini

PUEDES VER: Felipe Chávez explica la razón por la que pidió no ser convocado para los amistosos en la selección peruana: "Decidí conscientemente"

lr.pe

LA MAGIA DE COLECCIONAR

La colección incluirá un diseño renovado que reúne a las grandes potencias del fútbol y a las nuevas figuras que buscarán brillar en la Copa del Mundo.

Además, para este Mundial, los coleccionistas en el Perú tendrán acceso a una edición nunca antes vista en el país: el álbum de Tapa Dura Gold, una versión ultra limitada pensada para los verdaderos fanáticos y grandes coleccionistas. Esta edición especial se suma a los ya tradicionales formatos de tapa blanda y tapa dura, elevando la experiencia de colección a un nivel aún más exclusivo.

Asimismo, en esta edición vuelven las figuras invaluables que prometen encender la emoción entre los coleccionistas: los “Stickers Extra”, figuritas especiales insertadas aleatoriamente en los sobres. Serán 20 stickers únicos de jugadores en acción, disponibles en cuatro variantes de color, lo que convertirá su búsqueda en una verdadera caza del tesoro para los hinchas.

“El álbum Panini sigue siendo una tradición que une generaciones. En un mundo dominado por pantallas y contenido digital, abrir sobres, pegar figuritas e intercambiarlas con amigos sigue siendo una experiencia que conecta a familias y fanáticos del fútbol. Al final, el Mundial no empieza en la cancha, comienza en nuestras manos y en nuestros hogares”, expresó Oscar Pizarro, Gerente General de Tai Loy, distribuidor principal del Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA™2026.

UN HOMENAJE AL HINCHA PERUANO

Para Panini, Perú es uno de los países más apasionados del mundo cuando se trata de coleccionar el álbum del Mundial. La tradición de intercambiar figuritas en colegios, parques, oficinas o reuniones familiares convierte nuestro país en un territorio donde el espíritu mundialista se vive intensamente, incluso antes del primer partido.

“En Panini hemos aprendido que hay países que juegan el Mundial en la cancha y países que lo hacen gigante en las calles. El hincha peruano es un fenómeno global. Para nosotros, lanzar el álbum más importante de nuestra historia sin venir a rendirle homenaje a la pasión del Perú, era impensable”, expresó Stefano Melegari, representante de Panini.

PUEDES VER: ¿Quién reemplazará a Irán en el Mundial 2026 tras su renuncia? Esto dice el reglamento de la FIFA

lr.pe

FECHAS CLAVE PARA LOS HINCHAS PERUANOS

El lanzamiento en Perú tendrá dos momentos importantes para los coleccionistas:

  • Preventa digital: desde el 1 de abril
  • Lanzamiento oficial y entrega física: 5 de mayo desde las 00:00 horas

El álbum oficial de la Copa Mundial estará disponible en la red de distribuidores autorizados de Panini: Tai Loy, Líbero, Tottus, Wong, Metro, Plaza Vea, Vivanda, Ripley, Falabella, Tambo, Oxxo, Listo, Repsol, Apuesta Total, Ava Point, Rappi, Pedidos Ya, Berlin, Pruni, Aral y Dragonay con diferentes opciones en para los hinchas:

  • Sobre con 7 stickers: S/ 4.20
  • Álbum tapa blanda: S/ 9.90
  • Álbum tapa dura de colección: S/ 49.90
  • Álbum tapa dura Gold: S/ 99.90
  • Paquete con 104 sobres: S/ 420.00

 

Notas relacionadas
¿Quién reemplazará a Irán en el Mundial 2026 tras su renuncia? Esto dice el reglamento de la FIFA

¿Quién reemplazará a Irán en el Mundial 2026 tras su renuncia? Esto dice el reglamento de la FIFA

LEER MÁS
Irán renuncia al Mundial 2026 por guerra contra Estados Unidos e Israel: "No tenemos ninguna posibilidad de participar"

Irán renuncia al Mundial 2026 por guerra contra Estados Unidos e Israel: "No tenemos ninguna posibilidad de participar"

LEER MÁS
Bolivia deja fuera a Marcelo Martins, pero llama a Guillermo Viscarra: la lista oficial para disputar el repechaje al Mundial 2026

Bolivia deja fuera a Marcelo Martins, pero llama a Guillermo Viscarra: la lista oficial para disputar el repechaje al Mundial 2026

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿A qué hora es el Sorteo de la Copa Libertadores 2026? Conoce los grupos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC

¿A qué hora es el Sorteo de la Copa Libertadores 2026? Conoce los grupos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC

LEER MÁS
Felipe Chávez explica la razón por la que pidió no ser convocado para los amistosos en la selección peruana: "Decidí conscientemente"

Felipe Chávez explica la razón por la que pidió no ser convocado para los amistosos en la selección peruana: "Decidí conscientemente"

LEER MÁS
Alianza Lima - Juan Pablo II: fecha, hora y canal del partido por fecha 8 de la Liga 1

Alianza Lima - Juan Pablo II: fecha, hora y canal del partido por fecha 8 de la Liga 1

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Panini lanza en Perú el álbum oficial de la Copa Mundial FIFA 2026

Municipalidad de Lima declara en reorganización Emape tras aprobar pago de S/4 millones a empresario por obra que no realizó

Beca 18-2026: fechas de la segunda fase y lista de institutos superiores para postular

Deportes

Lionel Messi llegó a los 900 goles en su carrera con Inter Miami y rompió histórico récord de Cristiano Ronaldo previo al Mundial 2026

¿A qué hora es el Sorteo de la Copa Libertadores 2026? Conoce los grupos de Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC

¡Escándalo! Marruecos es declarado campeón de la Copa Africana en mesa después de 2 meses de perder la final contra Senegal

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

¿Cuánto es el pago de la multa por no votar en las Elecciones Generales 2026?

Elecciones 2026: ONPE revela que solo el 6% de miembros de mesa se ha capacitado para los comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025