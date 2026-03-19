Panini lanza en Perú el álbum oficial de la Copa Mundial FIFA 2026

¡La Copa Mundial de fútbol no empieza en la cancha, empieza en nuestras manos! Así, anunció Panini, el lanzamiento en Perú del Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA™ 2026, la colección que acompañará el torneo más grande que se haya jugado.

Esta nueva edición marcará un antes y un después en la historia del torneo. Será el primer Mundial con 48 selecciones participantes y también el primero con tres países anfitriones: Estados Unidos, Canadá y México, una sede continental sin precedentes.

Para reflejar esa magnitud, Panini presentará el álbum más grande de su historia mundialista, con:

112 páginas

980 stickers

Un diseño renovado que reúne a las grandes potencias del fútbol y a las nuevas figuras que buscan brillar en el torneo.

Esta edición representa uno de los desafíos de colección más ambiciosos para los fanáticos del fútbol.

Álbum Panini de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Foto: Panini

LA MAGIA DE COLECCIONAR

La colección incluirá un diseño renovado que reúne a las grandes potencias del fútbol y a las nuevas figuras que buscarán brillar en la Copa del Mundo.

Además, para este Mundial, los coleccionistas en el Perú tendrán acceso a una edición nunca antes vista en el país: el álbum de Tapa Dura Gold, una versión ultra limitada pensada para los verdaderos fanáticos y grandes coleccionistas. Esta edición especial se suma a los ya tradicionales formatos de tapa blanda y tapa dura, elevando la experiencia de colección a un nivel aún más exclusivo.

Asimismo, en esta edición vuelven las figuras invaluables que prometen encender la emoción entre los coleccionistas: los “Stickers Extra”, figuritas especiales insertadas aleatoriamente en los sobres. Serán 20 stickers únicos de jugadores en acción, disponibles en cuatro variantes de color, lo que convertirá su búsqueda en una verdadera caza del tesoro para los hinchas.

“El álbum Panini sigue siendo una tradición que une generaciones. En un mundo dominado por pantallas y contenido digital, abrir sobres, pegar figuritas e intercambiarlas con amigos sigue siendo una experiencia que conecta a familias y fanáticos del fútbol. Al final, el Mundial no empieza en la cancha, comienza en nuestras manos y en nuestros hogares”, expresó Oscar Pizarro, Gerente General de Tai Loy, distribuidor principal del Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA™2026.

UN HOMENAJE AL HINCHA PERUANO

Para Panini, Perú es uno de los países más apasionados del mundo cuando se trata de coleccionar el álbum del Mundial. La tradición de intercambiar figuritas en colegios, parques, oficinas o reuniones familiares convierte nuestro país en un territorio donde el espíritu mundialista se vive intensamente, incluso antes del primer partido.

“En Panini hemos aprendido que hay países que juegan el Mundial en la cancha y países que lo hacen gigante en las calles. El hincha peruano es un fenómeno global. Para nosotros, lanzar el álbum más importante de nuestra historia sin venir a rendirle homenaje a la pasión del Perú, era impensable”, expresó Stefano Melegari, representante de Panini.

FECHAS CLAVE PARA LOS HINCHAS PERUANOS

El lanzamiento en Perú tendrá dos momentos importantes para los coleccionistas:

Preventa digital: desde el 1 de abril

desde el Lanzamiento oficial y entrega física: 5 de mayo desde las 00:00 horas

El álbum oficial de la Copa Mundial estará disponible en la red de distribuidores autorizados de Panini: Tai Loy, Líbero, Tottus, Wong, Metro, Plaza Vea, Vivanda, Ripley, Falabella, Tambo, Oxxo, Listo, Repsol, Apuesta Total, Ava Point, Rappi, Pedidos Ya, Berlin, Pruni, Aral y Dragonay con diferentes opciones en para los hinchas: