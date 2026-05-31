Partidos de Argentina en el Mundial 2026: cuándo debuta, horarios y canales de tv para ver la fase de grupos
Con Messi y Scaloni al mando, la Selección Argentina ya conoce el camino que deberá recorrer en el Mundial 2026. Revisa quién será su próximo rival en la fase de grupos.
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La Selección Argentina jugará la fase de grupos del Mundial 2026 ante tres selecciones que buscarán ser las revelaciones del torneo organizado por Estados Unidos, México y Canadá. En esta nota revisamos el fixture y los próximos rivales del equipo liderado por Messi y Scaloni.
Antes de empezar la defensa de su título, la Albiceleste tiene pactados dos amistosos internacionales de preparación: sus rivales serán Honduras (sábado 6 de junio) e Islandia (martes 9 de junio).
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¿Cuál es el próximo partido de Argentina?
La selección argentina debutará en el Mundial 2026 el martes 16 de junio frente a su similar de Argelia. El partido empezará a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de las señales de TV Pública y DSports.
Fixture de Argentina en el Mundial 2026
El equipo de Lionel Messi y compañía integra el grupo J junto a escuadras de Asia, Europa y África. Todos sus partidos se jugarán en territorio estadounidense.
- Argentina v Argelia | martes 16 de junio del 2026 | 8.00 p. m. | Kansas City (Estados Unidos)
- Argentina v Austria | lunes 22 de junio del 2026 | 12.00 p. m. | Dallas (Estados Unidos)
- Jordania v Argentina | sábado 27 de junio del 2026 | 9.00 p. m. | Dallas (Estados Unidos)
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Lista de convocados de Argentina para el Mundial 2026
- Arqueros: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella), Juan Musso (Atlético de Madrid)
- Defensores: Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atlético de Madrid), Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolás Otamendi (Benfica), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Facundo Medina (Olympique de Marsella), Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)
- Volantes: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo de Paul (Inter Miami), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Enzo Fernández (Chelsea), Alexis Mac Allister (Liverpool), Giovani Lo Celso (Real Betis), Valentín Barco (Racing Club de Estrasburgo)
- Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami), Nicolás Paz (Calcio Como 1907), Thiago Almada (Atlético de Madrid), Nicolás González (Atlético de Madrid), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Lautaro Martínez (Inter de Milán), José Manuel López (Palmeiras), Julián Álvarez (Atlético de Madrid)