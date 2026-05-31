Partidos de Argentina en el Mundial 2026: cuándo debuta, horarios y canales de tv para ver la fase de grupos

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La Selección Argentina jugará la fase de grupos del Mundial 2026 ante tres selecciones que buscarán ser las revelaciones del torneo organizado por Estados Unidos, México y Canadá. En esta nota revisamos el fixture y los próximos rivales del equipo liderado por Messi y Scaloni.

Antes de empezar la defensa de su título, la Albiceleste tiene pactados dos amistosos internacionales de preparación: sus rivales serán Honduras (sábado 6 de junio) e Islandia (martes 9 de junio).

¿Cuál es el próximo partido de Argentina?

La selección argentina debutará en el Mundial 2026 el martes 16 de junio frente a su similar de Argelia. El partido empezará a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana) y la transmisión estará a cargo de las señales de TV Pública y DSports.

Fixture de Argentina en el Mundial 2026

El equipo de Lionel Messi y compañía integra el grupo J junto a escuadras de Asia, Europa y África. Todos sus partidos se jugarán en territorio estadounidense.

Argentina v Argelia | martes 16 de junio del 2026 | 8.00 p. m. | Kansas City (Estados Unidos)

Argentina v Austria | lunes 22 de junio del 2026 | 12.00 p. m. | Dallas (Estados Unidos)

Jordania v Argentina | sábado 27 de junio del 2026 | 9.00 p. m. | Dallas (Estados Unidos)

Lista de convocados de Argentina para el Mundial 2026