Reportan enfrentamientos entre militantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú
Los simpatizantes de ambos partidos se concentran en los exteriores del Centro de Convenciones de Lima y confrontan sus posiciones de forma verbal.
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A horas del debate presidencial, militantes de Juntos por el Perú y Fuerza Popular se concentran en los exteriores del Centro de Convenciones de Lima y confrontan sus posiciones de forma verbal.
Ambos grupos están equipados de banderolas y gigantografías de las organizaciones políticas. Así como de pulseras, matracas y cintas.
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De esa forma, un grupo frente a otro realizaban exclamaciones a favor de su candidato.
Tras unos minutos, se reportó un altercado físico entre dos militantes, sin embargo, fue controlado.