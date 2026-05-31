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Debate Presidencial 2026: todo sobre el enfrentamiento entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez
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Debate presidencial 2026 en vivo: Keiko Fujimori vs. Roberto Sánchez | La República

Política

Reportan enfrentamientos entre militantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú

Los simpatizantes de ambos partidos se concentran en los exteriores del Centro de Convenciones de Lima y confrontan sus posiciones de forma verbal.

Reportan enfrentamientos entre militantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú
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A horas del debate presidencial, militantes de Juntos por el Perú y Fuerza Popular se concentran en los exteriores del Centro de Convenciones de Lima y confrontan sus posiciones de forma verbal.

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Ambos grupos están equipados de banderolas y gigantografías de las organizaciones políticas. Así como de pulseras, matracas y cintas.

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De esa forma, un grupo frente a otro realizaban exclamaciones a favor de su candidato.

Tras unos minutos, se reportó un altercado físico entre dos militantes, sin embargo, fue controlado.

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