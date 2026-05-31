Reportan enfrentamientos entre militantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú

Reportan enfrentamientos entre militantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

A horas del debate presidencial, militantes de Juntos por el Perú y Fuerza Popular se concentran en los exteriores del Centro de Convenciones de Lima y confrontan sus posiciones de forma verbal.

Ambos grupos están equipados de banderolas y gigantografías de las organizaciones políticas. Así como de pulseras, matracas y cintas.

TE RECOMENDAMOS ¡NUEVA ENCUESTA! KEIKO FUJIMORI SUPERA A SÁNCHEZ POR POCO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

De esa forma, un grupo frente a otro realizaban exclamaciones a favor de su candidato.

Tras unos minutos, se reportó un altercado físico entre dos militantes, sin embargo, fue controlado.