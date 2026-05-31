Ministerio del Interior recurre a FAME para comprar sin licitación 31.045 pistolas

Resolución del ministro José Zapata Morante autorizando la compra de pistolas de puño por intermedio de FAME.

Resolución del ministro José Zapata Morante autorizando la compra de pistolas de puño por intermedio de FAME.

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A pocas semanas de finalizar el gobierno interino del presidente José María Balcázar, el ministro del Interior, José Zapata Morante, autorizó la adquisición de un lote de 31.045 pistolas de puño por intermedio de la empresa estatal Fábrica de Armas y Municiones del Ejército (FAME).

Mediante una resolución ministerial del 26 de mayo, la Oficina General de Administración y Finanzas (OGAF) del Ministerio del Interior quedó expedita para negociar la mencionada adquisición con FAME, entidad que no fabrica las pistolas de calibre 9x19 mm que requiere la Policía Nacional.

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La decisión se basa en la llamada Ley FAME, N.° 31684, del 15 de febrero de 2023, una iniciativa del Congreso que da luz verde a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para “encargar” a la Fábrica de Armas y Municiones del Ejército la compra de equipamiento bélico a compañías extranjeras sin convocar a licitación.

Con el aval del gobierno de Dina Boluarte, el Ejército desechó procesos de licitación que tenía en curso para la adquisición de vehículos blindados 8x8 y fusiles de asalto, y le pidió a FAME que obtuviera dicho material de guerra en el extranjero.

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ARMANDO EL MUÑECO

La empresa estatal efectivamente lo hizo sin realizar ningún concurso. Contrató directamente a los fabricantes mediante la suscripción de “convenios”: primero, con la coreana Hyundai Rotem, que vendió los blindados 8x8; y luego, con IWI (Industrias de Armas de Israel), que proveyó 10.000 fusiles de asalto Arad 7 de calibre 7.62x51 mm.

La misma fórmula la aplicó el exministro del Interior Juan José Santiváñez para la compra de 7.323 fusiles Arad 5 de calibre 5.56x45 mm destinados a la Policía Nacional.

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Luego de que el 9 de diciembre de 2025 el propio Ministerio del Interior anuló la licitación para la adquisición de las pistolas de puño debido a graves irregularidades —la Contraloría detectó que el proceso había sido manipulado para favorecer a la compañía estadounidense SIG Sauer—, ahora el despacho de Corpac ha preferido repetir la cuestionada modalidad de “encargar” la compra a FAME.

LAS PIEZAS ENCAJAN

Por cierto, FAME ya tiene un “convenio” suscrito con IWI para venderle armas cortas, como la pistola Jericho de 9x19 mm. Es el mismo “convenio” en el que se sustentó la compra de los fusiles Arad 5 que adquirió Santiváñez.

Es más, el 18 de abril de este año, antes de que el Ministerio del Interior autorizara a la OGAF para que negocie con FAME las compras, esta empresa estatal presentó su oferta para la venta de 31.045 pistolas Jericho de 9x19 mm.

De manera que, cuando la OGAF consulte a FAME si cuenta con pistolas de mano, la empresa estatal responderá que tiene a disposición el modelo Jericho de IWI, la fábrica con la que mantiene un “convenio”. ¿Y quién representa a IWI en el Perú?

Resolución del ministro José Zapata Morante autorizando la compra de pistolas de puño por intermedio de FAME.

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UN PERSONAJE CONOCIDO

El 30 de marzo de 2025, un equipo del dominical 'Cuarto poder', luego de registrar encuentros clandestinos de Nicanor Boluarte, el hermano de la expresidenta Dina Boluarte, también captó una reunión de tres personas: el empresario Jorge Garboza Sifuentes, el íntimo amigo de Nicanor Boluarte; el entonces gerente comercial de FAME, Paulo Zevallos Rivarola; y Diego Alfaro Di Natale, representante de IWI.

El 12 de octubre de 2023, Diego Alfaro participó en la venta al Ejército de 10.000 fusiles Arad 7 calibre 7.62x51 mm por US$26,7 millones; y el 12 de febrero de 2025, en el suministro de 7.323 fusiles Arad 5 calibre 5.56x45 mm para la PNP por US$27,3 millones. En ambos casos fue por intermedio de FAME.

El encuentro, que ocurrió pocos días después de este segundo contrato, no fue casual. Tanto así que el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), organismo que supervisa las actividades de FAME, destituyó al gerente comercial Paulo Zevallos Rivarola.

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CARTERA DE NEGOCIOS

Diego Alfaro también ganó, como representante de la empresa panameña Milenium Veladi Corp., un contrato por US$20,3 millones para la reparación de tres helicópteros Mi del Ejército.

Los tres contratos se firmaron durante el gobierno de Dina Boluarte, con el que el empresario Diego Alfaro mantenía contactos por intermedio de Nicanor Boluarte.

Recientemente, entre el 7 y el 12 de abril, Diego Alfaro fue visto en la 24.ª edición de la Feria Internacional del Aire y del Espacio (FIDAE), en Chile. Su movimiento migratorio confirma que salió de Lima el 6 de abril y regresó de Santiago de Chile el 11 de abril.

De acuerdo con fuentes consultadas, Alfaro sostuvo un encuentro en el hotel Sheraton de la capital chilena con representantes de la empresa italiana Leonardo, Fabrizio Romano y Cesare Caccia. Otras fuentes mencionaron que también estuvo presente el empresario colombiano Orlando Cabeza Peñaranda, propietario de Helistar.

Según la prensa de su país, en los años 90, Cabeza fue investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico, pero el proceso no derivó en acusación.

Según las fuentes, la conversación giró en torno a que Alfaro, representante de las empresas rusas, continuara con la reparación de los helicópteros rusos. Hay tres aeronaves de fabricación rusa Mi pendientes de entrega.

Luego, Diego Alfaro, quien mantiene contactos con el Ejército y el Ministerio del Interior, promovería el reemplazo de los helicópteros rusos y ofertaría el modelo Leonardo AW139, que ya fue finalista en un proceso anterior.

En 2023, cuando el gobierno de Boluarte tuvo la intención de comprar helicópteros para enfrentar el fenómeno de El Niño y el impacto del ciclón Yaku, una de las opciones fue, precisamente, el modelo Leonardo AW139.

Pero terminó desistiendo y prefirió el mantenimiento mayor de los helicópteros rusos Mi, que en el caso del Ejército fue contratado a la firma panameña Milenium Veladi Corp., cuyo representante es Diego Alfaro Di Natale.