Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Un joven identificado como Fredy Molina Alcántara, de 24 años, fue asesinado a balazos durante una pollada Prosalud realizada en los exteriores de una vivienda ubicada en la cuadra 1 de la avenida 15 de Julio, en las inmediaciones del módulo Los Incas, en el distrito limeño de Independencia.

El crimen ocurrió alrededor de las 5.30 p. m. del sábado 30 de mayo. De acuerdo con imágenes de cámaras de seguridad a las que tuvo acceso La República, un grupo de aproximadamente siete personas estaba reunido en la vía pública y consumía bebidas alcohólicas cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta aparecieron en la zona.

TE RECOMENDAMOS ¿INTERCAMBIO DE FAVORES? DINA BOLUARTE PIDE VOTAR POR KEIKO FUJIMORI EN SEGUNDA VUELTA | ARDE TROYA

Cámaras captaron el ataque

Las grabaciones muestran que los ocupantes del vehículo recorrieron inicialmente el lugar como si observaran el entorno. Minutos después regresaron por la misma avenida y se acercaron nuevamente al grupo.

En ese momento, el pasajero descendió de la motocicleta portando un casco blanco que cubría gran parte de su rostro. Luego caminó hacia las personas reunidas frente a la vivienda y sacó un arma de fuego. Segundos después apuntó en dirección a una de ellas, que se encontraba cerca de Fredy Molina, y efectuó al menos cinco disparos.

Tras el ataque, los asistentes corrieron para ponerse a salvo y alertaron a la Policía Nacional. Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron a la víctima tendida sobre la vía pública, en posición de cúbito lateral izquierdo y sin signos vitales.

La zona fue acordonada mientras peritos de criminalística realizaban las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo y la recolección de evidencias que permitan esclarecer el móvil del crimen e identificar a los responsables.

Los atacantes lograron huir a bordo de la motocicleta con rumbo desconocido. La Policía ha iniciado las investigaciones y analiza las imágenes de las cámaras de seguridad para dar con el paradero de los implicados.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.