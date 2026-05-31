Cierre y desvío de calles en Lima por el debate presidencial 2026 hoy domingo 31 de mayo

Las medidas de seguridad incluyen desvíos vehiculares y control peatonal en las calles Arqueología, Comercio y Calle de las Bellas Artes, que permanecen cerradas. | Foto: JNE/Google Maps/Composición LR

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Hoy, domingo 31 de mayo, se aplican cierres y restricciones de tránsito en los alrededores del Centro de Convenciones de Lima, en San Borja, debido al debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, programado para las 8:00 p. m. como parte de la segunda vuelta electoral 2026. Las medidas de seguridad incluyen desvíos vehiculares y control del acceso peatonal en varias vías cercanas al recinto.

A esta hora, las calles Arqueología, Comercio y Calle de las Bellas Artes permanecen cerradas con rejas, mientras que los vehículos son derivados por rutas alternas. La Policía informó que desde las 2:00 p. m. se reforzó la seguridad en todo el perímetro, por lo que también se restringirá el ingreso de peatones. Solo podrán acceder los residentes y propietarios de inmuebles ubicados dentro de la zona restringida, previa identificación con DNI.

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Debate presidencial 2026 se realizará esta noche en el Centro de Convenciones

El debate presidencial entre Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, se desarrollará desde las 20:00 horas en el Centro de Convenciones de Lima. El encuentro abordará cuatro ejes temáticos: seguridad ciudadana, fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos, educación y salud, y economía, empleo y reducción de la pobreza.

De acuerdo con el formato aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), cada postulante contará con siete minutos por bloque temático. Además, el intercambio incluirá preguntas ciudadanas y será transmitido a través de JNE TV y las plataformas oficiales del organismo electoral. Mientras tanto, las autoridades mantienen el despliegue de seguridad en la zona para garantizar el desarrollo del evento.