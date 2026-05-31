Una nueva tendencia viral en TikTok e Instagram propone sumergir el rostro en agua helada cada mañana para lograr una piel radiante. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN

Una nueva tendencia viral en TikTok e Instagram propone sumergir el rostro en agua helada cada mañana para lograr una piel radiante. | Ilustración con IA/ChatGPT/CDN

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Una tendencia viral en TikTok e Instagram impulsa a los usuarios a sumergir el rostro en agua helada cada mañana para obtener una tez radiante y contraer los poros sin gastar en cosméticos. Esta técnica, difundida por creadores de contenido digital, promete un efecto de “despertar” facial inmediato mediante un método casero sumamente económico.

No obstante, los dermatólogos exhiben cautela frente a este fenómeno debido a la ausencia de evidencia científica sólida. Diversos especialistas advierten que la práctica carece de respaldo médico y plantea riesgos de seguridad para ciertos tipos de piel, por lo que sugieren evaluar sus efectos antes de adoptarla.

¿Qué pasa si te pones hielo en la cara todos los días?

Expertos consultados por medios como El Tiempo señalan que las bajas temperaturas generan efectos fisiológicos específicos en el rostro, aunque sin garantizar beneficios permanentes. De hecho, el artículo destaca que el frío puede ayudar a estimular la circulación sanguínea y disminuir el enrojecimiento de la piel, lo que aporta una firmeza visual momentánea.

Sin embargo, el informe resalta la falta de estudios clínicos concluyentes que respalden estas mejoras estéticas en la tonicidad o en los poros. Ante este panorama, los especialistas sugieren alternativas más amables, como las compresas, para obtener resultados similares y evitar cualquier lesión por el contacto directo del hielo con el cutis.

Por último, reportes dermatológicos recientes advierten que aplicar este elemento congelado sin protección provoca quemaduras o daños severos en la barrera cutánea. Esta postura médica unánime reitera que la evidencia científica sobre las ventajas reales de dicha práctica aún resulta insuficiente.

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¿Cómo cuidar la piel sensible al usar hielo en el rostro?

Los especialistas coinciden en que las personas con cutis delicado o padecimientos como rosácea y capilares visibles deben extremar precauciones ante esta tendencia. Dermatólogos consultados señalan que la aplicación directa de hielo puede provocar irritación, enrojecimiento o incluso daños permanentes en la piel si no se utiliza de manera adecuada y controlada. Por ello, el contacto sin protección con temperaturas extremas resulta contraproducente para estas condiciones dermatológicas.

Para prevenir efectos adversos, expertos recomiendan evitar sumergir la cara en agua helada. En su lugar, aconsejan emplear métodos indirectos, como envolver el cubo en una toalla o paño, limitar el tiempo de exposición y consultar a un médico si existen problemas previos en la dermis.