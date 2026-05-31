Roberto Sánchez a Keiko Fujimori antes del debate presidencial: “La señora del Kaos escuchará sus verdades políticas”

Los candidatos presidenciales chocarán este domingo a las 8 de la noche. Foto: Composición/LR

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El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, le envió un mensaje a su contrincante Keiko Fujimori (Fuerza Popular) a pocas horas de comenzar el debate presidencial de la segunda vuelta electoral.

A través de un video difundido en sus redes sociales el último sábado, Sánchez aseguró que, durante su intervención, le dirá "todas sus verdades" a la "señora del Kaos" y calificó la jornada como un día "muy importante" para el Perú.

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"Mañana (domingo 31 de mayo) es un día muy importante para nuestro pueblo y para todo el Perú. (…) La señora del Kaos escuchará sus verdades políticas. Estaremos ahí presentes", exclamó.

En esa misma línea, el actual congresista de JP señaló que el debate marcará un "momento relevante" para definir al próximo presidente. Asimismo, mencionó que dará propuestas para combatir la pobreza y luchar contra la inseguridad ciudadana.

"Con la fuerza del pueblo del Perú, de toda la sangre, vamos a llevar nuestro mensaje de esperanza, nuestro mensaje de lucha contra la pobreza, los mensajes de acabar con la criminalidad y la mafia política que hoy se ha quedado y se ha instaurado en este régimen", sostuvo.