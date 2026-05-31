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Roberto Sánchez a Keiko Fujimori antes del debate presidencial: “La señora del Kaos escuchará sus verdades políticas”

A través de sus redes sociales, el candidato presidencial de Juntos por el Perú calificó como un "día muy importante" el debate presidencial contra Fujimori.

Los candidatos presidenciales chocarán este domingo a las 8 de la noche. Foto: Composición/LR
Los candidatos presidenciales chocarán este domingo a las 8 de la noche. Foto: Composición/LR
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El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, le envió un mensaje a su contrincante Keiko Fujimori (Fuerza Popular) a pocas horas de comenzar el debate presidencial de la segunda vuelta electoral.

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A través de un video difundido en sus redes sociales el último sábado, Sánchez aseguró que, durante su intervención, le dirá "todas sus verdades" a la "señora del Kaos" y calificó la jornada como un día "muy importante" para el Perú.

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"Mañana (domingo 31 de mayo) es un día muy importante para nuestro pueblo y para todo el Perú. (…) La señora del Kaos escuchará sus verdades políticas. Estaremos ahí presentes", exclamó.

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En esa misma línea, el actual congresista de JP señaló que el debate marcará un "momento relevante" para definir al próximo presidente. Asimismo, mencionó que dará propuestas para combatir la pobreza y luchar contra la inseguridad ciudadana.

"Con la fuerza del pueblo del Perú, de toda la sangre, vamos a llevar nuestro mensaje de esperanza, nuestro mensaje de lucha contra la pobreza, los mensajes de acabar con la criminalidad y la mafia política que hoy se ha quedado y se ha instaurado en este régimen", sostuvo.

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