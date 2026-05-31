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Transparencia desplegará 5.000 observadores para la segunda vuelta presidencia entre Fujimori y Sánchez

Además, la Asociación Civil Transparencia realizará un conteo rápido en colaboración con el Instituto Nacional Demócrata e Ipsos, y proyecta resultados preliminares entre las 8 y 9 de la noche.

La Asociación Transparencia supervisará el desarrollo de los comicios electorales. Foto: Composición/LR
La Asociación Transparencia supervisará el desarrollo de los comicios electorales. Foto: Composición/LR
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El secretario general de la Asociación Civil Transparencia, Omar Awapara, anunció que 5.000 observadores serán desplegados en las 25 regiones y en más de 100 provincias de Perú y el extranjero para supervisar el desarrollo de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

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En declaraciones a Exitosa, Awapara precisó que los observadores también recogerán los reportes realizados por los ciudadanos en los locales de votación ante cualquier incidencia, irregularidad o hecho que genere cuestionamientos durante la jornada electoral.

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De igual forma, Transparencia indicó que el día de los comicios contará con una central para recoger informes de los electores y de sus voluntarios. "Tenemos una metodología para ellos y eso nos permite a nosotros informar a la ciudadanía sobre los sucesos", mencionó.

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El representante de la asociación también se refirió al desarrollo de la segunda vuelta presidencial. Al respecto, informó que se recomendó a la ONPE, al JNE y a los partidos políticos promover una campaña sin sobresaltos, agresiones ni lenguaje de odio.

Precisó que lo que debe primar son las propuestas, los programas y las ideas. "Tenemos muchos problemas en el país que solucionar, hay urgencias que vive la ciudadanía cada día y ahí debe apuntar y estamos viendo y hacemos seguimiento también a lo que han hecho las candidaturas", dijo.

En esa misma línea, Transparencia propuso a la ciudadanía informarse antes de emitir su voto a través de su plataforma 'Revisa tu candidato'. En el portal, contó Awapara, está la información de los candidatos a presidente y vicepresidentes.

"La idea es que la gente busque contrastar e informarse y llegar a un análisis basado en eso, no en propuestas populistas, no en eslóganes, sino que haya una reflexión, que haya en comparación de las propuestas, que haya un análisis sobre lo que cada candidatura propone y que sobre esa base vayan a votar", comentó.

Transparencia fiscaliza que no se cometan irregularidades de la primera vuelta

En esa misma línea, el representante de Transparencia señaló que la organización viene supervisando el despliegue del material electoral para la segunda vuelta, así como las pruebas del sistema de cómputo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y la puesta en cero del contabilizador de resultados.

"Consideramos que (las medidas) se están tomando en base un poco a nuestras recomendaciones también posteriores a la primera vuelta, las correcciones necesarias para que los incidentes, las irregularidades que se vieron sobre todo en Lima no se repitan, hay mucha atención, hay mucho más seguimiento, fiscalización a todo los preparativos", explicó.

Transparencia anuncia conteo rápido para la segunda vuelta

En tanto, Transparencia adelantó que realizará un conteo rápido integral de los resultados de la segunda vuelta presidencial en alianza con el Instituto Nacional Demócrata de Estados Unidos y la encuestadora Ipsos. La primera proyección, estimó, se publicará entre las 8 y 9 de la noche.

"Lo que ofrecemos a la ciudadanía es la constatación de que estamos recogiendo información de todo el proceso, desde la instalación de las mesas de sufragio hasta el desarrollo de la votación", señaló Awapara.

Asimismo, indicó que los observadores permanecerán en los locales de votación durante el escrutinio, con el fin de verificar que los resultados consignados al cierre de la jornada reflejen fielmente la voluntad expresada por los electores en las urnas.

Aclaró que Transparencia no hace boca de urna, debido a que Ipsos se encargará de ello. Lo que hace la asociación, explicó el representante, es sumar los votos de cada acta de la mesa de sufragio. "Gracias a todo un trabajo estadístico nos permite llegar a una cifra que dentro de un margen de error con un nivel de confianza nos permite anticipar. Y eso fue muy certero, debo decir, también en la primera vuelta", acotó.

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