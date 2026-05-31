Plan de gobierno de Roberto Sánchez en las elecciones presidenciales 2026

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El domingo 7 de junio se desarrollarán las elecciones presidenciales. Roberto Sánchez y Keiko Fujimori se presentan con diferentes propuestas y prioridades en su plan de gobierno.

En el caso de Juntos por el Perú, el partido propone "la transición hacia un Estado social y democrático de derecho con soberanía sobre recursos naturales y una reforma constitucional profunda para superar el modelo neoliberal".

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Nueva Constitución: ¿Qué propone Roberto Sánchez?

Roberto Sánchez anunció que, en un eventual gobierno, someterán a referéndum la formulación de una nueva Constitución y se respetará la decisión ciudadana.

"Si el Perú responde sí, llamaremos al consenso pacífico y democrático. Si dicen que no, estamos también en capacidad de entender que será o no una prioridad de nuestro pueblo", declaró ante la prensa.

Precisó que sí considerarán un cambio en la actual Constitución, ya que esta ha sido modificada por el Congreso.

"Nosotros hemos dicho con claridad que la definición constitutiva de Juntos por el Perú es, como muchos peruanos, la necesidad de un nuevo pacto social. Y ese nuevo pacto social significa democráticamente nuevas reglas de convivencia entre Estado, economía y sociedad. Pero eso no se impone de manera vertical", indicó.

Estas son las prioridades de Juntos por el Perú

Reforma Constitucional y Asamblea Constituyente: Contempla la convocatoria a una asamblea para sustituir la Constitución de 1993, con el fin de recuperar la soberanía territorial y el control de recursos estratégicos.

Contempla la convocatoria a una asamblea para sustituir la Constitución de 1993, con el fin de recuperar la soberanía territorial y el control de recursos estratégicos. Industrialización y Soberanía Económica: Registra el tránsito hacia una economía mixta que priorice el valor agregado nacional, el fortalecimiento de cooperativas y la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Registra el tránsito hacia una economía mixta que priorice el valor agregado nacional, el fortalecimiento de cooperativas y la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Fortalecimiento del Sistema Único de Salud: Presenta la unificación de los servicios sanitarios con un enfoque preventivo, interoperabilidad de datos y el incremento del presupuesto sectorial al 8% del PBI.

Presenta la unificación de los servicios sanitarios con un enfoque preventivo, interoperabilidad de datos y el incremento del presupuesto sectorial al 8% del PBI. Reforma de Seguridad e Inteligencia: Contempla la reorganización estructural de la Policía Nacional y la creación de una Unidad de Inteligencia Financiera para rastrear extorsiones y lavado de activos.

Contempla la reorganización estructural de la Policía Nacional y la creación de una Unidad de Inteligencia Financiera para rastrear extorsiones y lavado de activos. Educación Intercultural y Universal: Presenta el cierre de la brecha de infraestructura educativa mediante una inversión del 6% del PBI y el fortalecimiento de la educación bilingüe en zonas rurales.

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Propuestas

Elevación de la inversión pública al 8% del PBI para salud y al 6% para educación, a fin de garantizar servicios universales y gratuitos.

Convocatoria a referéndum para la instauración de una Asamblea Constituyente encargada de redactar una nueva carta magna.

Derogación de las leyes N.° 31751, 32108 y 32107 para eliminar beneficios procesales en delitos de crimen organizado y lesa humanidad.

Creación del Fondo Nacional de Reparaciones Integrales para víctimas de violencia política y de la represión estatal en protestas sociales.

Renegociación de los Tratados de Libre Comercio (TLC) y contratos ley que afecten la soberanía nacional o los intereses públicos.

Medidas declarativas