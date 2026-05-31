Un explosivo atacó una vivienda en Comas, dejando daños materiales y temor entre vecinos. El atentado es atribuido a extorsionadores de la banda Los Mexicanos. | La República. | Elvis Cairo

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La madrugada de este domingo, una vivienda ubicada en la calle Los Cedros, en el distrito de Comas, fue atacada con un explosivo por presuntos extorsionadores. El atentado dejó daños materiales en el inmueble y generó temor entre los vecinos de la zona.

De acuerdo con el testimonio de las víctimas, dos delincuentes a bordo de una mototaxi azul llegaron hasta el lugar y lanzaron el artefacto contra la vivienda. Producto de la detonación, las ventanas del segundo piso quedaron destrozadas y el parabrisas de un vehículo estacionado resultó afectado.

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Ataque sería responsabilidad de Los Mexicanos

Los propietarios señalaron que el atentado estaría relacionado con amenazas de extorsión que reciben desde hace una semana por parte de la banda criminal denominada Los Mexicanos. Según indicaron, los delincuentes les exigían el pago de S/150.000 a cambio de no atentar contra sus vidas.

Asimismo, denunciaron que, tras reportar ante las autoridades el número desde el cual eran amenazados, los criminales habrían ejecutado el atentado como represalia.

Extorsiones continúan

Pese al atentado, las víctimas continúan recibiendo mensajes intimidatorios. Los extorsionadores insisten en que deben entregar el dinero solicitado y aseguran tener información sobre la ubicación de cada integrante de la familia.

Los afectados indicaron que se dedican a la venta de productos en línea y aseguraron no contar con la suma de dinero exigida por los delincuentes.

Vecinos de la zona manifestaron que no sería el único caso de extorsión registrado en el sector. Otros negocios también estarían siendo amenazados por bandas criminales que exigen fuertes cantidades de dinero para no atentar contra sus propietarios.

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