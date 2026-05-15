¿Habrá feriados en junio? Estas son las fechas clave para los trabajadores del sector público y privado para el sexto mes del año

Uno de los feriados coincide con la segunda vuelta electoral de 2026, cuando los peruanos acudirán a votar en la segunda vuelta electoral. | Foto: Andina

Uno de los feriados coincide con la segunda vuelta electoral de 2026, cuando los peruanos acudirán a votar en la segunda vuelta electoral. | Foto: Andina

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Junio tendrá dos feriados nacionales en Perú que beneficiarán a los trabajadores de los sectores público y privado. El primero será el domingo 7 de junio, fecha en la que se conmemoran la Batalla de Arica y el Día de la Bandera, mientras que el segundo descanso obligatorio será el lunes 29 de junio por la festividad de San Pedro y San Pablo. Ambos días están contemplados dentro del calendario oficial de feriados nacionales.

El feriado del 7 de junio tendrá además un contexto especial este 2026 debido a que coincidirá con la segunda vuelta electoral para elegir al próximo presidente de la República. Durante esa jornada, los peruanos acudirán a votar en distintos puntos del país, en una fecha que también recuerda uno de los episodios históricos más representativos de la Guerra del Pacífico.

TE RECOMENDAMOS FISCALÍA PIDE 5 AÑOS DE PRISIÓN PARA ROBERTO SÁNCHEZ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Feriado del 7 de junio recuerda la Batalla de Arica y el Día de la Bandera

El 7 de junio fue incorporado oficialmente como feriado nacional mediante la Ley N.° 31788, publicada en junio de 2023. La norma estableció esta fecha como descanso obligatorio en homenaje a la Batalla de Arica y al Día de la Bandera, reconocimiento que alcanza a trabajadores de entidades públicas y empresas privadas.

La conmemoración recuerda el enfrentamiento ocurrido el 7 de junio de 1880, cuando el coronel Francisco Bolognesi lideró la defensa peruana en Arica frente al ejército chileno. Cada año, esta fecha también rinde homenaje a los símbolos patrios y al sacrificio de quienes participaron en aquel episodio histórico.

¿Qué beneficios laborales tienen los trabajadores durante los feriados?

Los feriados nacionales están regulados por el Decreto Legislativo N.° 713 y establecen el derecho de los trabajadores a recibir descanso remunerado sin necesidad de asistir a laborar. En caso de trabajar durante un feriado sin descanso sustitutorio, corresponde el pago adicional de la remuneración diaria con una sobretasa del 100 %.

La legislación también diferencia los feriados de los días no laborables. Mientras el feriado tiene carácter obligatorio y se aplica tanto al sector público como al privado, los días no laborables son decretados por el Ejecutivo de manera excepcional y suelen aplicarse principalmente en entidades estatales.