Consulta tu puesto de votación en la Registraduría: guía para las elecciones presidenciales de Colombia 2026

La consulta del puesto de votación es clave para los más de 41 millones de ciudadanos habilitados para votar en las elecciones presidenciales de Colombia | AFP

La consulta del puesto de votación es clave para los más de 41 millones de ciudadanos habilitados para votar en las elecciones presidenciales de Colombia | AFP

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La consulta del puesto de votación es uno de los trámites más importantes para los ciudadanos que participarán en las elecciones presidenciales 2026 en Colombia. Según la Registraduría Nacional, más de 41 millones están habilitados para votar este 31 de mayo, por lo que se recomienda verificar con anticipación el local asignado para evitar inconvenientes durante la jornada electoral.

Las urnas abrirán entre las 8.00 a. m. y las 4.00 p. m. Después del cierre comenzará el preconteo, que permitirá conocer los primeros resultados electorales. La autoridad electoral recordó que cada ciudadano debe acudir al sitio registrado en el censo electoral y presentar un documento válido para ejercer su derecho al voto.

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Cómo consultar tu puesto y mesa de votación paso a paso

La Registraduría habilitó una plataforma digital para realizar este trámite desde cualquier dispositivo con acceso a internet. El procedimiento consiste en ingresar al portal oficial, escribir el número de la cédula de ciudadanía, completar la verificación de seguridad y seleccionar la opción de consulta.

Una vez realizado el proceso, el sistema mostrará el nombre del puesto de votación, la mesa asignada, el departamento, municipio, localidad y la dirección exacta a la que deberá acudir el elector. Además, la entidad puso a disposición un servicio de WhatsApp Registraduría mediante el número +57 310 257 9432, que permite obtener información relacionada con candidatos, jurados de votación y ubicación electoral.

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¿Qué documentos son válidos para votar este 31 de mayo?

La Registraduría Nacional informó que para participar en estas elecciones de Colombia 2026 será obligatorio presentar la cédula original. No se aceptarán fotocopias, contraseñas ni otros documentos distintos de los autorizados por la entidad.

También confirmó que la cédula digital será válida tanto en formato físico como desde la aplicación oficial en dispositivos móviles. Las autoridades recomendaron revisar previamente si existe alguna designación como jurado de votación, ya que la inasistencia injustificada puede generar sanciones. Asimismo, recordaron que quienes permanezcan en la fila antes de las 4.00 p. m. podrán sufragar, pero quienes lleguen después de esa hora ya no podrán participar.