Joven universitario murió apuñalado tras defender a sus amigas ante agresión de un vendedor en Cercado de Lima

Joven habría sido atacado con un arma blanca en el Cercado de Lima | Composición LR / Difusión

Joven habría sido atacado con un arma blanca en el Cercado de Lima | Composición LR / Difusión

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El joven universitario Luis Alfredo Urrutia Ventura, de 22 años, fue asesinado a puñaladas la madrugada de este 30 de mayo en la cuadra 14 de la avenida Inca Garcilaso de la Vega, a la altura del parque Juana Larco de Dammert, en el Cercado de Lima. La víctima habría sido atacada con un arma blanca tras salir en defensa de dos amigas que fueron agredidas verbalmente por un vendedor ambulante de pulseras.

Urrutia estudiaba Ingeniería de Sistemas en la Universidad Tecnológica del Perú (UTP) y estaba a solo cuatro ciclos de culminar su carrera profesional. A raíz del hecho que le arrebató la vida, su hermana Gabriela Urrutia solicitó a la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) acceso a las cámaras de videovigilancia de la zona para identificar al autor del crimen.

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Salió en defensa de sus acompañantes

Luis Urrutia se encontraba en el parque Juana Larco de Dammert junto a un grupo de seis personas hasta que se retiró con dos amigas. En medio del trayecto por la avenida Inca Garcilaso de la Vega, un vendedor ambulante de pulseras se les acercó e insultó a las jóvenes, según contó la hermana de la víctima a RPP Noticias.

El estudiante salió en defensa de sus amigas y discutió con el comerciante, sin esperar que una tercera persona interviniera para presuntamente alcanzarle un cuchillo. El agresor presuntamente usó esa arma para acabar con la vida del joven, cuyo cuerpo quedó tendido sobre la vía pública.

Pide que entreguen cámaras de seguridad

Gabriela Urrutia hizo un llamado a la MML para que facilite el acceso a los registros de las cámaras de videovigilancia de la zona donde ocurrieron los hechos. La mujer consideró que las imágenes permitirán esclarecer lo ocurrido y ayudarán a identificar al autor del ataque.

Mientras tanto, las dos jóvenes que presenciaron el crimen fueron derivadas a la comisaría de Alfonso Ugarte para dar su testimonio. Por ahora, la Policía Nacional (PNP) informó que la víctima habría estado consumiendo bebidas alcohólicas con sus amigos horas antes del ataque. El caso aún está en investigación.

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