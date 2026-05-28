Luis Flores es acusado de atacar y provocar la muerte de joven cosmiatra | Composición LR

Luis Flores es acusado de atacar y provocar la muerte de joven cosmiatra | Composición LR

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El Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia de Lima dictó 12 meses de prisión preventiva contra Luis Andrés Flores Julca, investigado por el presunto delito de feminicidio en agravio de quien en vida fue su pareja, la cosmiatra Yajaira Yanet Sigüeñas Urbano (32), en un hecho ocurrido en abril en un inmueble del distrito limeño de Surquillo.

Según el órgano judicial, la medida se ejecutará una vez que culmine el proceso de extradición del procesado, quien actualmente se encuentra en Argentina, país donde fue detenido por las autoridades el pasado 16 de mayo, tras una intensa búsqueda y su incorporación al programa de recompensas del Ministerio del Interior (Mininter).

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Elementos suficientes para la prisión preventiva

El juez José Suárez Vásquez, a cargo del mencionado despacho, sostuvo que los elementos expuestos durante la audiencia permiten advertir la existencia de graves y fundados elementos de convicción, pena grave y peligro de fuga, razones por las cuales consideró necesaria la imposición de la prisión preventiva.

Asimismo, señaló que los hechos investigados no podían analizarse únicamente como un conflicto interpersonal o problemas de pareja, sino dentro de una dinámica progresiva y cíclica de maltratos. Bajo esa lógica, la judicatura consideró relevantes los testimonios y elementos que daban cuenta de antecedentes de control, celos y episodios previos de violencia.

Peligro de fuga complicó situación de Luis Flores

Por otro lado, en su resolución, el magistrado destacó la insuficiencia de arraigos domiciliarios y laborales acreditados por parte del acusado, así como su capacidad para desplazarse fuera del país, considerando su historial migratorio y el hecho de encontrarse detenido en Argentina, circunstancias que incrementan el riesgo procesal.

Flores Julca fue detenido en la ciudad argentina de Corona mientras circulaba en bicicleta y transportaba una mochila, una táctica para evadir operativos migratorios. En Perú, es acusado de agredir a quien fue su pareja sentimental con un objeto punzocortante y provocar un incendio en el inmueble donde se encontraba la víctima el 11 de abril. Como consecuencia de estas lesiones, la víctima falleció el 4 de mayo, y su familia exige justicia.

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