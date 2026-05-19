‘Ni una menos’: Tres policías peruanos viajan para extraditar al asesino de cosmiatra

Así fue la captura de Luis André Flores Julca en Argentina. En los próximos días será extraditado a Perú.

Así fue la captura de Luis André Flores Julca en Argentina. En los próximos días será extraditado a Perú.

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Era cosmiatra y, a sus 32 años, Yajaira Yanet S.U. tenía cientos de proyectos, con una vida volcada a su familia, a su comunidad, al compromiso por los derechos humanos, a la realidad que la rodeaba y al valor de la vida.

En 2024 conoció a Luis André Flores Julca, un tatuador llamado 'Lanzelot', que combinaba sus habilidades de diseño, ilustración y técnica para plasmarlas en arte corporal de manera segura y profesional.

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A sus 33 años, este hombre permanece detenido en Argentina, donde fue capturado tras asesinar a Yajaira en la habitación que alquilaban en el distrito limeño de Surquillo.

Precisamente, el Ministerio del Interior autorizó el viaje de tres policías peruanos a ese país para coordinar los trámites de extradición de Flores Julca.

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El coronel PNP Carlos Morales Guevara, el suboficial brigadier PNP Pedro Morales Canchari y el suboficial técnico de tercera PNP Joel García Lolo tienen plazo para cumplir esa misión hasta el 22 de mayo, de acuerdo con la resolución ministerial N.° 0643-2026-IN, publicada en el diario oficial El Peruano.

SUEÑOS Y PLANES TRUNCOS

Luis André y Yajaira se conocieron en 2024. Al comienzo, parecía un gran romance. Trazaron muchos planes y proyectos en común. Viajaron a España en busca de un futuro mejor.

Pero, en Europa, el rumbo cambió de forma inesperada. Pese al corto tiempo, parecía ser el resultado de un desgaste silencioso, de incompatibilidad en el estilo de vida o de prioridades divergentes que se descubrieron al intentar materializar el futuro juntos.

Los proyectos en común se fueron resquebrajando y, poco a poco, dejaron de construir planes en conjunto. El distanciamiento emocional fue inevitable.

Esto provocó incertidumbre y Yajaira no pudo superar esta etapa. En octubre de 2025, ella retornó al Perú. Tres meses después, en enero de 2026, retornó Luis André.

En un intento por reconquistar a su pareja, le propuso alquilar un cuarto en un edificio de Surquillo. Ella le tenía paciencia, creía en un cambio genuino y trató de evitar discusiones.

Cuando los reclamos por celos eran constantes y sin fundamento por parte de él, solían terminar en descontrol. Esta dinámica fue creando un ambiente de desconfianza en Yajaira, que sentía un desgaste en la relación. La manipulación se convirtió en maltrato psicológico hasta que ella decidió terminar para siempre. Fue el principio del fin.

UN FATAL DESENLACE

Según las investigaciones policiales, Luis André no aceptó el fin de la relación. El 11 de abril, Flores Julca ingresó a la habitación de la víctima, la apuñaló y luego le prendió fuego. La joven sufrió quemaduras en el 70% de su cuerpo y falleció tres semanas después en un hospital.

Esa madrugada, a las 4.27 a. m., las cámaras de seguridad lo captaron saliendo del edificio con una mochila y una maleta.

Viajó por tierra hasta Bolivia, donde compró pasaje para viajar a Argentina. De este modo, eludió a la justicia peruana al utilizar recursos de la propia víctima (dinero que robó a Yajaira).

La Policía peruana había rastreado un mensaje que el feminicida envió a un familiar: “Perdónenme, perdónenme, no saben lo grave que es esto, yo…es un tema familiar, ha pasado una tragedia, de verdad, no corre en mis manos…”.

Tras una investigación que rastreó su dirección IP y movimientos, fue capturado en Santa Fe, Argentina.

Agentes de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol Buenos Aires, en una operación conjunta con sus pares de la División de Búsqueda y Captura Interpol Lima, confirmaron el 16 de mayo su localización, en virtud de la orden de detención internacional emitida el 19 de abril.

Fue capturado cuando se desplazaba a bordo de una bicicleta por la ciudad de Corona. “Me voy adonde me lleve el mundo (o el destino)”, dijo mostrando en el tórax los tatuajes de una mujer y de un lobo.

Karen Soriano, hermana de la víctima, confía en que la justicia peruana aplicará la máxima pena una vez que este feminicida sea extraditado.

“MALOS TRATOS NO SON VISIBLES”

Consultado sobre los feminicidios, Carlos Bromley, destacado médico psiquiatra peruano, sostiene que “los malos tratos en pareja no son visibles”.

En el vértice está el control. Los celos, la humillación, la indiferencia afectiva, el aislamiento, el acoso, la presión y la amenaza los ejercen, fundamentalmente, varones sobre mujeres en un vínculo permanente de agresión del que la víctima no puede salir sin ayuda profesional, advierte.

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Y agrega: “En el nivel intermedio aparecen también los celos y el control de varones sobre mujeres y tiene un efecto negativo sobre la autoestima. Y en la base están también los celos y el control tanto de varones como mujeres. Esos malos tratos están invisibilizados y se ven mucho en las relaciones a través de las redes sociales y en los celulares. Por ejemplo, cuando el chico le pide las claves del mail y el Facebook, le exige borrar contactos o usa el GPS de los teléfonos para saber dónde está”.

Además, dice, resulta relevante que las instituciones nacionales, regionales y locales asuman un rol activo frente a la desaparición y difundan las notas de alerta.

CANALES DE AYUDA

Línea 100: Servicio telefónico gratuito que brinda información, soporte emocional y orientación para víctimas de violencia o para quienes presencian un caso. Atiende a nivel nacional en español, quechua y aimara.

Chat 100: Servicio de mensajería en tiempo real y confidencial para brindar orientación psicológica a fin de identificar situaciones de riesgo.

Línea ANA 1810: Línea especializada del MIMP para atender y proteger a niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo.