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Política

Noelia Herrera defiende proyecto de ley que elimina figura del feminicidio y minimiza caso de Eyvi Agreda

La parlamentaria de Renovación Popular aseguró que el proyecto de ley planteado por su compañera de bancada Milagros Jaúregui no atenta contra la igualdad, pese a que cifras oficiales muestran altos índices de violencia contra las mujeres.

Noelía Herrera minimizó feminicidio cometido contra Eyvi Agreda | Composición: LR.
Noelía Herrera minimizó feminicidio cometido contra Eyvi Agreda | Composición: LR.
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La congresista Noelia Herrera, de Renovación Popular, defendió el proyecto de ley presentado por su compañera de bancada Milagros Jáuregui, el cual plantea eliminar la figura penal del feminicidio y reemplazarla por la categoría de asesinato de pareja. En declaraciones para La República, Herrera también minimizó el asesinato de Eyvi Ágreda, quien fue atacada y asesinada por Carlos Hualpa en 2018 tras meses de acoso. Además, sostuvo que estos casos deben ser evaluados sin considerar el factor de género.

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“La ley tiene que ir más allá de las tipificaciones. Evidentemente es triste y muy doloroso. Pero los escenarios son distintos y la ley tiene que ser universal para todos y aplicarse con la misma celeridad con la que tú las tipificas. (…) ¿Qué pasa si es un señor? ¿Qué pasa si es un anciano? Estadísticamente está pasando. Nosotros tenemos homicidios, feminicidios y lo que necesitamos es que la ley se aplique para todos”, señaló.

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Herrera consideró que la iniciativa no vulnera los derechos de las mujeres a nivel nacional. El proyecto está próximo a ser debatido en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y, de obtener los votos suficientes, podría pasar al pleno del Congreso de la República.

“No veo que este proyecto, tal cual está, atente contra los derechos de la mujer. Me parecería absolutamente irresponsable decir que atenta contra la libertad o integridad de las mujeres. No sería cierto y no se ajustaría a la verdad. Cuando llegue a la comisión y haya conclusiones claras, podremos pronunciarnos”, afirmó.

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Expertos critican proyecto de ley propuesto por Renovación Popular

El proyecto de ley presentado en 2025 por la congresista Milagros Jáuregui plantea eliminar el delito de feminicidio del Código Penal y reemplazarlo por la figura de 'asesinato de pareja'. En esa línea, la abogada de Manuela Ramos, Shely Cabrera, y la abogada de Proyecta Igualdad, Brenda Álvarez, criticaron la propuesta.

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Cabrera advirtió que eliminar el tipo penal de feminicidio impediría identificar patrones de violencia contra las mujeres, afectando la prevención y la asignación de recursos, ya que se perdería información clave. Además, cuestionó que el proyecto limite este delito al ámbito de las relaciones románticas, al recordar que también puede ser cometido por personas conocidas o desconocidas. Asimismo, rechazó el argumento de igualdad planteado en la propuesta y señaló que las respuestas legales deben considerar las desigualdades existentes.

Por su parte, Álvarez advirtió que eliminar la figura del feminicidio podría incrementar la impunidad al reducir estos crímenes a simples “asesinatos de pareja”, invisibilizando su carácter estructural y excluyendo otros contextos, como el familiar o institucional. Según explicó, la ausencia de una tipificación específica debilitaría las investigaciones y facilitaría que los casos sean tratados como delitos comunes. Además, alertó sobre el impacto simbólico de la medida, al considerar que invisibiliza las dinámicas de control y posesión detrás de esta violencia.

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