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Política

Avanza País anuncia respaldo a Keiko Fujimori: partido logró 0.195% de votos en primera vuelta

La agrupación política, que obtuvo poco más de 32.000 votos en las elecciones presidenciales, anunció su respaldo a la candidata de Fuerza Popular.

Avanza País anuncia respaldo a Keiko Fujimori: partido logró 0.195% de votos en primera vuelta
Avanza País anuncia respaldo a Keiko Fujimori: partido logró 0.195% de votos en primera vuelta | Composición LR: Andina - Avanza País
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El grupo parlamentario de Avanza País anunció su respaldo a la candidatura de Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, en la segunda vuelta del 7 de junio, a través de un comunicado en el que expuso los fundamentos de su decisión.

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La agrupación señaló que su apoyo se sustenta en la búsqueda de un gobierno con “visión de Estado que respete la vida, fortalezca las instituciones y garantice la seguridad de todos los peruanos”. Además, el pronunciamiento reafirmó su defensa de la estabilidad económica, la democracia y el respeto a la propiedad privada.

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Asimismo, la organización indicó que no respaldará “ninguna propuesta que genere incertidumbre, confrontación, desconfianza o ponga en riesgo el modelo de desarrollo que ha contribuido al crecimiento del país”.

Avanza País anunció su respaldo a la candidatura de Keiko Fujimori mediante un comunicado.

Avanza País anunció su respaldo a la candidatura de Keiko Fujimori mediante un comunicado.

Avanza País se ubicó en el puesto 28 de 36 en las elecciones presidenciales 2026

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó el viernes 15 de mayo de 2026 que concluyó el procesamiento del 100% de las actas de votación correspondientes a las Elecciones Presidenciales 2026.

Los resultados, disponibles en la plataforma oficial de 'Presentación de Resultados', muestran que la fórmula presidencial de Avanza País, encabezada por José Williams Zapata, obtuvo 32.585 votos válidos, equivalente al 0,195% del total emitido.

Con esta cifra, la agrupación política se ubicó en el puesto 28 entre las 36 organizaciones que participaron en las recientes elecciones presidenciales.

Avanza País solo obtuvo 32.585 votos validos en las Elecciones Presidenciales 2026

Avanza País solo obtuvo 32.585 votos validos en las Elecciones Presidenciales 2026

Última encuesta del IEP

De acuerdo con la última encuesta del IEP para La República, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez presentan altos niveles de antivoto. Un 37% de los encuestados afirma que no votaría por la lideresa de Fuerza Popular, mientras que en el caso de Sánchez la cifra alcanza el 40%.

En comparación con las elecciones de 2021, el rechazo hacia Fujimori se redujo en 13 puntos porcentuales, ya que entonces registraba un 50%. En tanto, si se toma como referencia el antivoto de Pedro Castillo en 2021 (34%), Roberto Sánchez presenta tres puntos porcentuales más de rechazo que el expresidente.

Asimismo, un 12% de los encuestados afirma que no votaría por ninguno de los dos candidatos, mientras que un 11% no precisa o no opina.

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