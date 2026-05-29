Perú se prepara para liderar Velas Latinoamérica 2027
Encuentro marítimo Internacional es considerado uno de los eventos náuticos y culturales más importantes del mundo, que reúne cada cuatro años a los principales buques escuela de América y países invitados.
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En el marco del fortalecimiento de la proyección marítima y la cooperación internacional, el Perú se prepara para la organización de Velas Latinoamérica 2027, considerado uno de los eventos náuticos y culturales más importantes del mundo, que reúne cada cuatro años a los principales buques escuela de América y países invitados.
Esta iniciativa constituye una plataforma de integración regional, formación naval y diplomacia, y promueve el acercamiento de la población al ámbito marítimo y fortalece la conciencia marítima de los países participantes.
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La edición 2027 tendrá como puerto anfitrión principal al Callao, donde se desarrollará la ceremonia inaugural, y se proyecta como la más ambiciosa de la historia del evento, con la participación de numerosas delegaciones internacionales y la asistencia de miles de visitantes nacionales y extranjeros.
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Asimismo, permitirá impulsar el desarrollo económico y turístico y generará un impacto positivo en sectores como el portuario, hotelero, gastronómico y cultural, consolidando al Perú como un destino estratégico en el Pacífico Sur.
De esta manera, la Marina de Guerra del Perú reafirma su rol como articulador de iniciativas de integración naval y destaca la participación del B.A.P. Unión como símbolo de la identidad marítima nacional y herramienta de diplomacia naval.
Velas Latinoamérica 2027 consolidará el posicionamiento del Perú como un referente regional en el ámbito marítimo, fortaleciendo su liderazgo, proyección internacional y compromiso con el desarrollo y la cooperación hemisférica.