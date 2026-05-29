HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Encuesta IEP: indecisos se duplican y llegan a 26%, blanco y nulo cae al 6%
Encuesta IEP: indecisos se duplican y llegan a 26%, blanco y nulo cae al 6%     Encuesta IEP: indecisos se duplican y llegan a 26%, blanco y nulo cae al 6%     Encuesta IEP: indecisos se duplican y llegan a 26%, blanco y nulo cae al 6%     
Sociedad

Perú se prepara para liderar Velas Latinoamérica 2027

Encuentro marítimo Internacional es considerado uno de los eventos náuticos y culturales más importantes del mundo, que reúne cada cuatro años a los principales buques escuela de América y países invitados.

Encuentro internacional de Velas.
Encuentro internacional de Velas.
Escuchar
Resumen
Compartir

En el marco del fortalecimiento de la proyección marítima y la cooperación internacional, el Perú se prepara para la organización de Velas Latinoamérica 2027, considerado uno de los eventos náuticos y culturales más importantes del mundo, que reúne cada cuatro años a los principales buques escuela de América y países invitados.

Esta iniciativa constituye una plataforma de integración regional, formación naval y diplomacia, y promueve el acercamiento de la población al ámbito marítimo y fortalece la conciencia marítima de los países participantes.

TE RECOMENDAMOS

¿INTERCAMBIO DE FAVORES? DINA BOLUARTE PIDE VOTAR POR KEIKO FUJIMORI EN SEGUNDA VUELTA | ARDE TROYA

La edición 2027 tendrá como puerto anfitrión principal al Callao, donde se desarrollará la ceremonia inaugural, y se proyecta como la más ambiciosa de la historia del evento, con la participación de numerosas delegaciones internacionales y la asistencia de miles de visitantes nacionales y extranjeros.

PUEDES VER: Miguel Grau Seminario: El origen del título 'El Caballero de los Mares'

Asimismo, permitirá impulsar el desarrollo económico y turístico y generará un impacto positivo en sectores como el portuario, hotelero, gastronómico y cultural, consolidando al Perú como un destino estratégico en el Pacífico Sur.

De esta manera, la Marina de Guerra del Perú reafirma su rol como articulador de iniciativas de integración naval y destaca la participación del B.A.P. Unión como símbolo de la identidad marítima nacional y herramienta de diplomacia naval.

larepublica.pe

Velas Latinoamérica 2027 consolidará el posicionamiento del Perú como un referente regional en el ámbito marítimo, fortaleciendo su liderazgo, proyección internacional y compromiso con el desarrollo y la cooperación hemisférica.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Indeci y la Marina emiten alerta por oleajes que afectarán toda la costa peruana desde este sábado 23

Indeci y la Marina emiten alerta por oleajes que afectarán toda la costa peruana desde este sábado 23

LEER MÁS
Miguel Grau Seminario: El origen del título ‘El Caballero de los Mares’

Miguel Grau Seminario: El origen del título ‘El Caballero de los Mares’

LEER MÁS
Armada peruana queda lista para los ejercicios navales más avanzados del mundo

Armada peruana queda lista para los ejercicios navales más avanzados del mundo

LEER MÁS
Misterioso estadio en provincia peruana

Misterioso estadio en provincia peruana

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Quieres recategorizar tu brevete?

¿Quieres recategorizar tu brevete?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Asalto a la PNP: sujetos se enfrentan a policías y les arrebatan sus armas durante intervención en Ica

Asalto a la PNP: sujetos se enfrentan a policías y les arrebatan sus armas durante intervención en Ica

LEER MÁS
Padre ayacuchano cede su derecho a postular a Beca 18 a su hijo y joven logra primer puesto para estudiar Ingeniería en Lima

Padre ayacuchano cede su derecho a postular a Beca 18 a su hijo y joven logra primer puesto para estudiar Ingeniería en Lima

LEER MÁS
No son movilidad personal: motos y trimotos eléctricas deben contar con placa, SOAT y licencia, según AAP

No son movilidad personal: motos y trimotos eléctricas deben contar con placa, SOAT y licencia, según AAP

LEER MÁS
Acusan a fiscal de encabezar red que enviaba droga a Europa: financiaba traslado de burriers y está prófuga

Acusan a fiscal de encabezar red que enviaba droga a Europa: financiaba traslado de burriers y está prófuga

LEER MÁS
Indecopi multa a Banco Falabella con más de S/300.000 por impedir a usuarios presentar reclamos

Indecopi multa a Banco Falabella con más de S/300.000 por impedir a usuarios presentar reclamos

LEER MÁS
Tras ser denegada por Sunedu, esta universidad vuelve al proceso de licenciamiento luego de seis años de trámites

Tras ser denegada por Sunedu, esta universidad vuelve al proceso de licenciamiento luego de seis años de trámites

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025