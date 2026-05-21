Miguel Grau Seminario: El origen del título ‘El Caballero de los Mares’

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El máximo héroe naval peruano es el almirante Miguel Grau Seminario. Aunque la historia popular suele confundir este hecho con rescates puntuales, Grau se destacó por su humanidad: protegió la vida de sus adversarios y rescató a marinos enemigos, como en el combate de Iquique, que tuvo lugar el 21 de mayo de 1879 durante la campaña naval de la guerra del Pacífico.

En ese combate se enfrentaron el monitor peruano ‘Huáscar’, al mando del capitán de navío Miguel Grau, y la corbeta chilena ‘Esmeralda’, comandada por el capitán de fragata Arturo Prat Chacón.

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Ese enfrentamiento terminó con el hundimiento de la nave chilena y el levantamiento del bloqueo del puerto de Iquique.

Grau es una de las figuras más fascinantes y respetadas de la historia peruana. No solo es el padre de la Armada de nuestro país, sino que su vida parece sacada de una novela de aventuras.

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Hoy se conmemoran 147 años de la gloria naval de Iquique: Día de la Victoria y del Honor Naval.

En el fragor de la lucha emergió la figura de Grau no solo como un genial estratega, sino como un ser humano respetuoso de la integridad y la vida del adversario vencido, al rescatar a 62 náufragos de la nave chilena ‘Esmeralda’ y ponerlos a salvo a bordo del monitor ‘Huáscar’. Dicha acción estableció, de manera unánime, un modo civilizado y cristiano de hacer la guerra en el mar.

Tras el combate, Grau devolvió a la viuda de Prat, Carmela Carvajal, la espada de su esposo. Este inusual gesto de nobleza fue agradecido por ella, quien consideró el accionar de Grau como un gesto de hidalguía de caballero antiguo; de allí que fuera reconocido como el ‘Caballero de los Mares’.

Por los valores de honor y gloria que se desprenden de la gesta de Iquique, el 21 de mayo se conmemora, además, el Día de la Victoria y del Honor Naval, fecha en la que los marinos peruanos renuevan el compromiso institucional de garantizar la seguridad y defensa nacional, y contribuir con el desarrollo del país.

Cabe destacar que el 2 de junio del 2023, con la Ley 31765, el Gobierno aprobó declarar ‘Precursor del Derecho Internacional Humanitario Aplicable a los Conflictos Armados en el Mar’ al Gran Almirante del Perú, Miguel María Grau Seminario. La disposición fue dada por el Congreso de la República y presentada como proyecto de ley por la Marina de Guerra del Perú.

En la legislación se declara que tal consideración obedece a su accionar en la campaña naval de la guerra del Pacífico, en la que el héroe naval respetó la integridad y la vida humana del adversario, diferenció al combatiente del no combatiente y evitó la pérdida innecesaria de vidas humanas.

Años antes, el 23 de abril del 2019, la Sociedad Peruana de la Cruz Roja reconoció al almirante Grau como ‘Precursor calificado del Derecho Internacional Humanitario en el Combate Marítimo’. Dicha calificación se debió a la iniciativa y el esfuerzo de la Asociación Nacional Pro Marina del Perú, que fue elevada a la Cruz Roja Internacional.