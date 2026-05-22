Indeci y la Marina emiten alerta por oleajes que afectarán toda la costa peruana desde este viernes 23

Oleajes de ligera intensidad afectarán el litoral peruano entre el 23 y el 26 de mayo, alertó la Marina de Guerra del Perú. La población debe tomar precauciones. | Andina

Oleajes de ligera intensidad afectarán el litoral peruano entre el 23 y el 26 de mayo, alertó la Marina de Guerra del Perú. La población debe tomar precauciones. | Andina

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Oleajes de ligera intensidad se registrarán en todo el litoral peruano entre el 23 y el 26 de mayo, según alertó la Dirección de Hidrografía y Navegación (Dihidronav) de la Marina de Guerra del Perú, a través del aviso especial N.° 020. Ante este escenario, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) exhortó a la población y a las autoridades a tomar medidas preventivas para evitar accidentes.

De acuerdo con el pronóstico oficial, el fenómeno iniciará en el litoral centro y sur desde la noche del 23 de mayo, específicamente entre el Callao y San Juan de Marcona, en Ica. En tanto, en el litoral norte y parte del centro —desde Salaverry, en La Libertad, hasta el Callao— los oleajes se presentarán desde la mañana del 24 de mayo.

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Advierten a la población por oleajes

La entidad precisó que estas condiciones marítimas se mantendrán hasta el 26 de mayo y podrían generar riesgos para pescadores, bañistas y embarcaciones menores.

Ante ello, el Indeci recomendó suspender actividades portuarias y de pesca, además de asegurar o retirar hacia tierra firme las embarcaciones pequeñas. Asimismo, pidió evitar deportes acuáticos, actividades recreativas y campamentos en zonas cercanas al mar durante los días de oleaje.

Playas del Perú bajo alerta

Las autoridades también instaron a los gobiernos regionales y municipales a orientar a la población sobre las medidas de protección necesarias, así como a restringir el acceso a áreas de riesgo en las playas.

Según la clasificación de la Marina, un “oleaje ligero” ocurre cuando las olas alcanzan alturas de hasta 50% por encima de lo normal. Aunque no se trata de un evento extremo, sí puede generar corrientes peligrosas y afectar las actividades marítimas en diversas zonas del país.

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