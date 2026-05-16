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Sociedad

Armada peruana queda lista para los ejercicios navales más avanzados del mundo

RIMPAC 2026 es organizado por Estados Unidos y reunirá a 31 países. El Perú, con el buque multipropósito BAP Pisco y el submarino BAP Chipana, asumirá por primera vez el rol de Comandante de la Fuerza de Tarea Anfibia (CTAF), lo que marca un hito institucional sin precedentes.

BAP Pisco queó listo para las operaciones en Hawái.
BAP Pisco queó listo para las operaciones en Hawái.
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El buque multipropósito BAP Pisco y el submarino BAP Chipana zarparán para iniciar un despliegue que los llevará a operar junto a algunas de las principales marinas del mundo. A lo largo del despliegue, las embarcaciones participarán en diferentes ejercicios avanzados organizados por la Marina de los Estados Unidos y otras naciones aliadas y amigas, se integrarán en agrupaciones navales multinacionales y desarrollarán adiestramientos en escenarios de alta intensidad.

Entre ellos, destacan ejercicios de defensa aérea y antimisil, vigilancia marítima y maniobras conjuntas con marinas aliadas.

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Estas operaciones se desarrollarán en el marco de los compromisos internacionales del Perú en materia de cooperación y seguridad hemisférica. El Ejercicio Naval Multinacional RIMPAC 2026 es considerado el más grande del mundo.

Este importante evento reunirá a 31 países bajo el liderazgo de la Marina de los Estados Unidos de América y se desarrollará del 26 de junio al 1 de agosto del 2026 en el área de Hawái.

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Para esta edición, el Perú desplegará esas dos unidades navales de alto valor estratégico. Asimismo, participarán unidades de Infantería de Marina, Aviación Naval y Fuerzas de Operaciones Especiales, en un esfuerzo conjunto orientado a fortalecer la interoperabilidad con marinas aliadas y consolidar la presencia nacional en escenarios de alta complejidad operacional.

Como parte de esta destacada participación, el Perú asumirá por primera vez el rol de Comandante de la Fuerza de Tarea Anfibia (CTAF), lo que marca un hito institucional sin precedentes.

La participación peruana también contempla el despliegue de SUBDIEX 2026. En este contexto, el submarino BAP Chipana operará en la costa oeste de los Estados Unidos bajo el programa DESI (Diesel Electric Submarine Initiative), lo que permitirá un entrenamiento avanzado que fortalecerá las capacidades de guerra antisubmarina y antisuperficie de la Fuerza de Submarinos.

RIMPAC 2026 congregará a más de 30 marinas de la Cuenca del Pacífico y se constituirá en un espacio clave para el entrenamiento en operaciones navales combinadas, guerra antisubmarina, interdicción marítima, operaciones anfibias, asistencia humanitaria y respuesta ante desastres.

Con esta participación, la Marina de Guerra del Perú no solo proyecta su poder naval, sino que reafirma su compromiso con la seguridad marítima regional, la estabilidad del Indo-Pacífico y el posicionamiento del país como un socio estratégico confiable en el ámbito internacional.

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