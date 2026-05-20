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Sismo de magnitud 6,1 remeció Ica
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Catedral de Ica queda afectada por fuerte sismo de 6,1: reportan daños en más monumentos históricos

El Ministerio de Cultura monitorea las afectaciones al patrimonio y reporta fisuras en el recinto religioso y en el Museo Regional de Ica tras el temblor, además de colegios y universidades.

Un sismo de magnitud 6,1 se registró este martes en Ocucaje, Ica, causando daños en la Catedral de Ica y otros inmuebles históricos, dejando escombros y grietas visibles.
Un sismo de magnitud 6,1 se registró este martes en Ocucaje, Ica, causando daños en la Catedral de Ica y otros inmuebles históricos, dejando escombros y grietas visibles. | Andina
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El fuerte sismo de magnitud 6,1 registrado este martes en el distrito de Ocucaje, región Ica, dejó daños en diversos inmuebles históricos y espacios culturales, entre ellos la Catedral de Ica, donde parte de una pared colapsó y quedaron escombros esparcidos dentro del recinto religioso.

Las imágenes difundidas tras el movimiento telúrico muestran bloques desprendidos, grietas y daños visibles en la estructura de la catedral, uno de los principales monumentos históricos de la ciudad. El temblor se sintió también en Lima y otras regiones cercanas, lo que generó alarma entre la población.

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Mincul reporta daños en Ica

El Ministerio de Cultura informó que, a través del Centro de Operaciones de Emergencia del sector Cultura (COES Cultura), mantiene el monitoreo de posibles afectaciones al patrimonio cultural. Según el reporte preliminar de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica, las inspecciones realizadas en la Catedral de Ica y en la iglesia del Colegio San José permitieron identificar fisuras superficiales y desprendimientos leves.

Además, el Museo Regional de Ica 'Adolfo Bermúdez Jenkins' presentó rajaduras en las paredes de algunos ambientes, mientras que la sede administrativa de la DDC Ica también reportó grietas tras el fuerte movimiento sísmico.

Las evaluaciones realizadas en otros bienes patrimoniales ubicados en Chincha, Pisco, Nasca y Palpa no registran, hasta el momento, daños de consideración.

PUEDES VER: Temblor en Ica: sismo de magnitud 6,1 remeció Ia ciudad, causó daños y dejó 13 heridos

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Inspeccionan colegios y universidades tras sismo

Horas después del sismo, el ministro de Defensa, Amadeo Javier Flores Carcagno, llegó a Ica junto al jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez Guerrero, para coordinar las acciones de respuesta y supervisar las afectaciones ocasionadas por el movimiento telúrico.

Según el balance preliminar del sector Defensa, el sismo dejó 27 personas policontusas y provocó el colapso de diversas viviendas en las zonas más vulnerables de la región.

Durante la jornada, la comitiva oficial inspeccionó instituciones educativas afectadas, entre ellas el Centro de Educación Básica Especial (CEBE) Divino Niño Jesús, la institución educativa Antonia Moreno de Cáceres y la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica.

De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), el movimiento sísmico fue percibido entre moderado y fuerte por la población. Asimismo, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra descartó una alerta de tsunami en el litoral peruano.

Las autoridades continúan realizando evaluaciones en la región para determinar el nivel total de afectación en viviendas, instituciones públicas y monumentos históricos.

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