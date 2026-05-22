Última oportunidad antes de la segunda vuelta: Reniec atenderá este fin de semana para entrega y trámites de DNI
Reniec habilitará 157 sedes en Lima y diversas regiones del país para facilitar el acceso de los peruanos a sus documentos de identidad. Consulta los horarios de atención de las oficinas.
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Con el objetivo de garantizar que los ciudadanos puedan participar en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) anunció una jornada extraordinaria de atención este sábado 23 y domingo 24 de mayo para realizar trámites y entregar documentos nacionales de identidad (DNI).
La medida forma parte de la campaña 'Listos e informados', impulsada por la entidad para asegurar que los peruanos cuenten con su documento vigente y puedan ejercer su derecho al voto sin inconvenientes.
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Reniec abrirá 157 sedes en Lima y regiones
La entidad informó que durante ambos días estarán habilitadas 157 sedes a nivel nacional, entre agencias, oficinas registrales (OR), Puntos de Atención Permanente (PAP) y centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC).
Las oficinas estarán disponibles en distintas regiones del país, como Lima, Cusco, Cajamarca, Piura, Arequipa, Lambayeque, Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.
Respecto al horario de atención, Reniec precisó que las agencias, OR y PAP atenderán de 8.15 a. m. a 12.45 p. m. Mientras tanto, algunos centros MAC operarán de 8.30 a. m. a 12.45 p. m. y otros hasta la 1.00 p. m.
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Revisa si tu DNI ya está listo antes de acudir
Antes de acercarse a una sede, Reniec recomendó verificar si el estado del trámite del DNI figura 100%, con el fin de evitar desplazamientos innecesarios.
Asimismo, pidió confirmar previamente que la oficina seleccionada para el recojo del documento esté incluida dentro de la jornada especial de atención de este fin de semana.
La entidad recordó que el DNI no solo es indispensable para emitir el voto, sino también para acceder a distintos servicios y realizar trámites oficiales.
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¿Qué trámites pueden hacerse de manera virtual?
Reniec también informó que varios procedimientos continúan disponibles a través de sus plataformas digitales, entre ellos:
- Duplicado de DNI
- Renovación del documento
- Solicitud de copias de actas registrales
- Otros servicios vinculados al registro civil
En cuanto al pago de trámites, los ciudadanos pueden utilizar distintos canales, como Yape, agentes BCP, Pagalo.pe o el Banco de la Nación.
Para pagar mediante Yape o agentes BCP, primero deberán generar un código o ticket de 14 dígitos, aceptar las condiciones y registrar sus datos. Además, algunos trámites virtuales permiten pagar directamente desde la página web de Reniec mediante tarjeta de crédito o débito.
Con la segunda vuelta cada vez más cerca, la entidad exhortó a la ciudadanía a no esperar hasta el último momento y verificar con anticipación el estado de su documento.
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