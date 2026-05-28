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Levantan paro agrario: trabajadores dan 10 días de tregua hasta que el gobierno cumpla sus promesas

El gobierno destinará más de S/150 millones para atender la crisis arrocera, con S/100 millones para comprar arroz y S/50 millones para el mantenimiento de canales de riego.

Los agricultores levantarán el paro durante 10 días a la espera de que el Gobierno cumpla sus promesas.
Los agricultores levantarán el paro durante 10 días a la espera de que el Gobierno cumpla sus promesas. | Composición LR | Almendra Ruesta
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Los agricultores levantaron el paro en el norte del país durante la tarde de este jueves 28 de mayo, tras cuatro días de iniciada la medida de fuerza. En Piura, los productores liberaron el bloqueo que mantenían en el óvalo El Trébol, mientras que en San Martín se liberó el puente Sisa. Sin embargo, advirtieron que darán un plazo de 10 días para que el Ejecutivo cumpla con los acuerdos planteados durante la mesa de trabajo del último miércoles.

Como se sabe, el gobierno peruano señaló que el decreto de urgencia contempla destinar más de 150 millones para atender la crisis arrocera a nivel nacional. Del total, 100 millones de soles se asignarán para la compra directa de arroz y 50 millones para el mantenimiento de los canales de riego. Asimismo, el Ejecutivo indicó que incrementará los operativos contra el contrabando fronterizo.

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Insatisfechos

Máximo Valdiviezo, presidente de la Asociación de Productores de Arroz de Sechura, Medio y Bajo Piura, sostuvo que hubiera preferido que los 150 millones de soles fueran asignados en su totalidad para la compra de arroz.

"El presupuesto para la limpieza y mantenimiento de canales debería provenir de otros programas del Estado como AgroRural o el PCI", aseveró el dirigente.

Por otro lado, señaló que no permitirán que el Estado "se ría" de los agricultores. Por ello, retomarán el paro en 10 días si no se oficializa el decreto de urgencia anunciado por la comisión de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

Por último, Valdiviezo acotó que los agricultores no se encuentran del todo satisfechos porque entre los compromisos no se contemplan Reactiva Agrario ni la reactivación de la planta de Talara que producía urea, un tipo de fertilizante.

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