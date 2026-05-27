Gobierno busca frenar paro agrario con decreto de urgencia y compra estatal de arroz, pero gremios no están satisfechos: "En este momento no llevamos la solución"
Sin embargo, líderes del sector agrícola consideran insuficientes estas acciones y advierten que no abordan la caída de precios ni el aumento de costos de producción.
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El Gobierno anunció este martes 27 de mayo, desde la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), una serie de medidas para enfrentar la crisis del arroz y evitar un posible paro agrario nacional convocado por productores de distintas regiones del país. El anuncio se realizó tras una reunión entre representantes del Ejecutivo, gobernadores regionales y dirigentes agrícolas, entre ellos Saúl Núñez, presidente de la Junta de Usuarios del Valle del Chira.
Durante la conferencia, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), Felipe Meza, informó que el Ejecutivo publicará un decreto de urgencia que permitirá la compra directa de arroz a productores de la agricultura familiar certificados. Según detalló, los productos serán destinados a programas sociales en coordinación con el MIDIS y los gobiernos regionales.
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Agricultores consideran insuficientes las medidas adoptadas por el Ejecutivo
Pese a los anuncios realizados por el Gobierno, representantes del sector agrario señalaron que las medidas todavía no solucionan la problemática que afecta a miles de agricultores por la caída de precios y el incremento de costos de producción.
Tras participar en la reunión en la PCM, Saúl Núñez, presidente de la Junta de Usuarios del Valle del Chira, sostuvo que el decreto anunciado aún no representa una respuesta definitiva para el sector. Ante la pregunta de si el paro se mantiene, Núñez aclaró que las medidas adoptadas por el gobierno "se veían venir": "En este momento no llevamos la solución, ese es el mensaje para el sector agropecuario", declaró ante la prensa.
Asimismo, explicó que las medidas solo podrán funcionar si los agricultores logran organizarse y participar en los programas estatales existentes. El dirigente indicó que continuarán dialogando con las bases para evaluar si el paro agrario nacional sigue adelante.
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Gobierno anuncia fondos para riego y fertilizantes alternativos
Como parte de las medidas anunciadas, el Ejecutivo también informó que destinará S/150 millones a los gobiernos regionales para ejecutar trabajos de mantenimiento de canales de riego mediante juntas de usuarios. El objetivo, según indicaron las autoridades, es mejorar la productividad agrícola y fortalecer la infraestructura hídrica.
Además, el MIDAGRI adelantó que impulsará el uso de fertilizantes alternativos, como biofertilizantes y guano de isla, con el fin de reducir los costos de producción para pequeños agricultores.
En la reunión participaron representantes de la PCM, el MIDAGRI, productores arroceros y autoridades regionales de Piura y Tumbes, quienes expusieron la preocupación existente por la situación que atraviesa actualmente el sector agrario.