HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Gobierno busca frenar paro agrario con decreto de urgencia y compra estatal de arroz, pero gremios no están satisfechos: "En este momento no llevamos la solución"

Sin embargo, líderes del sector agrícola consideran insuficientes estas acciones y advierten que no abordan la caída de precios ni el aumento de costos de producción.

El ministro Felipe Meza detalló que se publicará un decreto de urgencia para la compra directa de arroz a agricultores familiares certificados, destinado a programas sociales.
El ministro Felipe Meza detalló que se publicará un decreto de urgencia para la compra directa de arroz a agricultores familiares certificados, destinado a programas sociales. | Foto: Sergio Verde/Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

El Gobierno anunció este martes 27 de mayo, desde la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), una serie de medidas para enfrentar la crisis del arroz y evitar un posible paro agrario nacional convocado por productores de distintas regiones del país. El anuncio se realizó tras una reunión entre representantes del Ejecutivo, gobernadores regionales y dirigentes agrícolas, entre ellos Saúl Núñez, presidente de la Junta de Usuarios del Valle del Chira.

Durante la conferencia, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), Felipe Meza, informó que el Ejecutivo publicará un decreto de urgencia que permitirá la compra directa de arroz a productores de la agricultura familiar certificados. Según detalló, los productos serán destinados a programas sociales en coordinación con el MIDIS y los gobiernos regionales.

TE RECOMENDAMOS

LOS PASOS PROHIBIDOS DE KEIKO Y EL MÁS PITUCO DE LOS PITUCOS MARRONES EN ARDE TROYA CON OXENFORD

PUEDES VER: Padre ayacuchano cede su derecho a postular a Beca 18 a su hijo y joven logra primer puesto para estudiar Ingeniería en Lima

lr.pe

Agricultores consideran insuficientes las medidas adoptadas por el Ejecutivo

Pese a los anuncios realizados por el Gobierno, representantes del sector agrario señalaron que las medidas todavía no solucionan la problemática que afecta a miles de agricultores por la caída de precios y el incremento de costos de producción.

Tras participar en la reunión en la PCM, Saúl Núñez, presidente de la Junta de Usuarios del Valle del Chira, sostuvo que el decreto anunciado aún no representa una respuesta definitiva para el sector. Ante la pregunta de si el paro se mantiene, Núñez aclaró que las medidas adoptadas por el gobierno "se veían venir": "En este momento no llevamos la solución, ese es el mensaje para el sector agropecuario", declaró ante la prensa.

Asimismo, explicó que las medidas solo podrán funcionar si los agricultores logran organizarse y participar en los programas estatales existentes. El dirigente indicó que continuarán dialogando con las bases para evaluar si el paro agrario nacional sigue adelante.

PUEDES VER: Indecopi multa a Banco Falabella con más de S/300.000 por impedir a usuarios presentar reclamos

lr.pe

Gobierno anuncia fondos para riego y fertilizantes alternativos

Como parte de las medidas anunciadas, el Ejecutivo también informó que destinará S/150 millones a los gobiernos regionales para ejecutar trabajos de mantenimiento de canales de riego mediante juntas de usuarios. El objetivo, según indicaron las autoridades, es mejorar la productividad agrícola y fortalecer la infraestructura hídrica.

Además, el MIDAGRI adelantó que impulsará el uso de fertilizantes alternativos, como biofertilizantes y guano de isla, con el fin de reducir los costos de producción para pequeños agricultores.

En la reunión participaron representantes de la PCM, el MIDAGRI, productores arroceros y autoridades regionales de Piura y Tumbes, quienes expusieron la preocupación existente por la situación que atraviesa actualmente el sector agrario.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Paro agrario HOY EN VIVO: últimas noticias, medidas de los agricultores, regiones que se suman, toma de carreteras y más del segundo día de la movilización

Paro agrario HOY EN VIVO: últimas noticias, medidas de los agricultores, regiones que se suman, toma de carreteras y más del segundo día de la movilización

LEER MÁS
Paro agrario: productores arroceros y bananeros bloquean vías en varias regiones y exigen declarar en emergencia el sector

Paro agrario: productores arroceros y bananeros bloquean vías en varias regiones y exigen declarar en emergencia el sector

LEER MÁS
Paro agrario: PCM convoca a reunión a gobernadores y gremios arroceros en segundo día de protestas

Paro agrario: PCM convoca a reunión a gobernadores y gremios arroceros en segundo día de protestas

LEER MÁS
Misterioso estadio en provincia peruana

Misterioso estadio en provincia peruana

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Quieres recategorizar tu brevete?

¿Quieres recategorizar tu brevete?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Padre ayacuchano cede su derecho a postular a Beca 18 a su hijo y joven logra primer puesto para estudiar Ingeniería en Lima

Padre ayacuchano cede su derecho a postular a Beca 18 a su hijo y joven logra primer puesto para estudiar Ingeniería en Lima

LEER MÁS
Indecopi multa a Banco Falabella con más de S/300.000 por impedir a usuarios presentar reclamos

Indecopi multa a Banco Falabella con más de S/300.000 por impedir a usuarios presentar reclamos

LEER MÁS
Puente en Mall del Sur de San Juan de Miraflores sorprende a usuarios en redes sociales: “Apareció de la nada”

Puente en Mall del Sur de San Juan de Miraflores sorprende a usuarios en redes sociales: “Apareció de la nada”

LEER MÁS
No son movilidad personal: motos y trimotos eléctricas deben contar con placa, SOAT y licencia, según AAP

No son movilidad personal: motos y trimotos eléctricas deben contar con placa, SOAT y licencia, según AAP

LEER MÁS
Tras ser denegada por Sunedu, esta universidad vuelve al proceso de licenciamiento luego de seis años de trámites

Tras ser denegada por Sunedu, esta universidad vuelve al proceso de licenciamiento luego de seis años de trámites

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del miércoles 27 de mayo: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados de La Tinka del miércoles 27 de mayo: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025