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Comandante PNP choca moto de tránsito e insulta a policía tras ser intervenido en la vía del Metropolitano: "¿Qué vas hacer?"

No es la primera vez que el oficial Manuel Antonio Canales Moscoso se ve involucrado en una polémica. En 2016, el comandante de la PNP fue dado de baja tras ser acusado de disparar contra un joven que jugaba básquet frente a su vivienda.

El comandante Manuel Antonio Canales Moscoso fue detenido tras chocar moto de policía de tránsito.
El comandante Manuel Antonio Canales Moscoso fue detenido tras chocar moto de policía de tránsito. | Foto: composición LR
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Un nuevo hecho vuelve a poner en cuestionamiento la imagen institucional de la Policía Nacional del Perú (PNP). El comandante Manuel Antonio Canales Moscoso protagonizó un fuerte altercado con un suboficial de tránsito tras invadir la vía exclusiva del Metropolitano y chocar la motocicleta del agente que realizaba labores de control a la altura del Parque del Trabajo, en el distrito de San Martín de Porres.

Según se muestra en las imágenes difundidas por ATV Noticias, el agente de tránsito solicitó al oficial de la PNP que se identificara y mostrara su licencia de conducir. Ante dicho requerimiento, este último se negó rotundamente y subió nuevamente a bordo de su vehículo, desde donde lanzó expresiones despectivas contra el efectivo.

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“No lo voy a sacar (la licencia) ¿Cuál es el problema? No lo voy a sacar, ¿qué vas hacer? No, no voy a identificar, con*********. Matón eres, no, h*****. Tengo una emergencia. Se dice ‘identifíquese’. Vocaliza bien, habla bien. Utiliza bien tu semántica. ‘Matonsito’ te crees, ¿no?”, se le oye decir. “Soy el comandante Canales. Mírame bien la cara. Por la cara te das cuenta que no soy cualquier (persona)”, añadió.

Oficial de la PNP habría sido detenido años antes por disparar contra joven que jugaba básquet frente a su casa

En 2016, el comandante Manuel Antonio Canales Moscoso fue detenido tras disparar contra Ronny de la Cruz Roque en el parque Bancario, en el distrito de Los Olivos. El joven se encontraba jugando básquetbol con sus amigos cuando, según informaron los vecinos, el oficial salió de su vivienda aparentemente en estado de ebriedad para exigirles que se retiraran. Ante la negativa del grupo, Canales Moscoso sacó su arma de fuego y lo hirió en la pierna.

Pese a haber sido dado de baja de la institución por este caso, en 2023 se le otorgó una medida cautelar innovativa que permitió su reincorporación a la Policía Nacional del Perú con el mismo grado que venía desempeñando.

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PNP inicia investigación y suspende temporalmente a comandante involucrado en incidente

A través de un comunicado oficial, la Policía Nacional del Perú (PNP) informó que abrió una investigación administrativa disciplinaria contra el comandante Manuel Antonio Canales Moscoso. La institución detalló que la Inspectoría General dispuso el inicio inmediato de las diligencias correspondientes y dictó una medida preventiva de suspensión temporal del servicio contra el oficial, mientras se determina su responsabilidad en los hechos.

Asimismo, la PNP rechazó cualquier acto de indisciplina o conducta que afecte la imagen y el prestigio institucional.

coronel Manuel Antonio Canales Moscoso

Comunicado de la PNP sobre el caso del coronel Manuel Antonio Canales Moscoso.

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