PNP pide modificar norma de 'dos en moto' para que cualquier agente pueda imponer multas

La normativa peruana prohíbe que dos personas circulen en una misma motocicleta. | Foto: LR/ Yolanda Goicochea

El comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, solicitó este viernes 22 de enero la modificación del reglamento que prohíbe el tránsito de dos personas a bordo de una motocicleta lineal. La propuesta busca que cualquier efectivo policial tenga la potestad de intervenir y sancionar a los infractores.

Actualmente, la normativa vigente limita la capacidad de sanción a las unidades de tránsito, lo que, según mandos policiales, genera vacíos operativos durante patrullajes preventivos realizados por las comisarías.

El alto mando de la PNP, Óscar Arriola, argumentó que el sicariato y el robo agravado, delitos frecuentemente perpetrados bajo esta modalidad de transporte, requieren una respuesta inmediata, pero que sin un agente especializado no se puede realizar la sanción.

“Si yo, que no soy un policía de tránsito, intervengo una moto que traslada dos adultos, no puedo aplicar la sanción. Debo llamar a un agente de tránsito, quien debe estar cerca para imponer la papeleta”, indicó Óscar Arriola.

General anunció medidas para cubrir el déficit del personal policial. Foto: Silvana Quiñonez

Arriola advierte déficit de efectivos de la PNP para combatir la criminalidad

Desde San Juan de Lurigancho, el jefe de la PNP indicó que actualmente existe un déficit de personal policial, por lo que han implementado una estrategia para cubrir la cifra de la lucha contra la criminalidad y la extorsión a los gremios de transporte.

Al respecto, la autoridad mencionó que los agentes rotan de horario para estar presentes en los patios de maniobra de los transportistas.

"En los paraderos, en estos lugares, con toda seguridad está la gente de inteligencia. Y no lo hacemos en los horarios establecidos, sino que se ha hecho una estrategia, de tal forma de tratar de cubrir con el déficit del personal que tenemos", aseguró.