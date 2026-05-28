Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El alcalde de Surco, Carlos Bruce, protagonizó un tenso intercambio con el periodista Federico Salazar tras ser cuestionado por la difusión de un video en el que se le observa disparar una pistola eléctrica contra su asesor Arturo Bobbio dentro de una oficina municipal. Durante la entrevista en América Noticias, el burgomaestre defendió su accionar y aseguró que todo ocurrió con consentimiento previo.

El alcalde respondió: 'Le disparé con su autorización', luego de varios minutos de discusión con Salazar, quien cuestionó que el propio alcalde realizara la prueba del arma y no personal especializado. El conductor remarcó que 'la responsabilidad es del que actúa, no del que se ofrece'.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI VA POR EL TC, CERRÓN EN LA MIRA Y APARECE 'RAFAEL' DEL PADRE OMAR | ARDE TROYA

PUEDES VER: Tiroteo en Plaza Vea de Ventanilla desata terror durante captura de pareja de suboficial vinculado al robo de oro en la Costa Verde

Bruce asegura que la prueba fue voluntaria

Durante la entrevista, el alcalde explicó que el video corresponde a una reunión interna realizada mientras la Municipalidad de Surco evaluaba la compra de pistolas paralizadoras para el serenazgo del distrito. Según indicó, Arturo Bobbio se ofreció voluntariamente a recibir la descarga para demostrar que el arma no era letal.

Bruce señaló: 'El señor Bobbio dijo: “Mira, tal es así, que yo ahorita aquí me ofrezco a que me disparen para que vean que esto no es peligroso”'. También precisó que realizó el disparo porque era el único presente que ya había manipulado armas similares.

Bruce sostuvo además que la grabación nunca debió hacerse pública y deslizó que la difusión tendría motivaciones políticas. 'Lo han retenido para soltarlo meses después, en medio de la campaña electoral', afirmó.

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) iniciará una inspección en la Municipalidad de Surco tras la difusión de un video del alcalde Carlos Bruce usando un taser.

Tenso intercambio con Federico Salazar

Durante la conversación, Federico Salazar insistió en que el cuestionamiento no estaba relacionado con el consentimiento de Bobbio ni con la legalidad de las pistolas eléctricas, sino con la participación directa del alcalde en la prueba. 'La responsabilidad es del que actúa, no del que se ofrece', remarcó el conductor.

El momento más tenso ocurrió cuando Bruce acusó al periodista de insinuar que el disparo ocurrió sin autorización. '¿Estás insinuando que le disparé sin su autorización? ¿Puedes demostrarlo?', preguntó el alcalde. Salazar respondió: 'No insinué nada. Usted le disparó. Lo veo en la pantalla. ¿Le disparó o no le disparó? ¿Sí o no?'.

Tras varios intentos por desviar la discusión, Bruce respondió: 'Le disparé con su autorización'. Al cierre de la entrevista, el conductor marcó distancia de la postura del alcalde. 'Queda clara su posición. No la compartimos, pero ahí están las imágenes y cada uno podrá sacar sus conclusiones', concluyó.

Lejos de retractarse, Bruce aseguró que repetiría la decisión. 'Yo sí volvería a hacerlo. El responsable político de haber presentado la ley soy yo. El responsable político de comprar esas armas soy yo', declaró.