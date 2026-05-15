Cayó ‘Ben Aly’ tras atacar y herir a balazos a dos policías en el Rímac

Detenido por herir a balazos a dos policías en el Rímac.

Detenido por herir a balazos a dos policías en el Rímac.

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En el Rímac, uno de los barrios más populares de Lima, persiste una complicada situación de orden público. Grupos criminales perpetran delitos agravados; el caso más reciente se registró la tarde del jueves contra dos suboficiales de la Policía Nacional, quienes fueron heridos tras ser atacados a balazos.

Fuentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) informaron que, por acciones de inteligencia, personal del Departamento de Investigación Criminal del Rímac obtuvo información de que peligrosos delincuentes, que cometían asaltos a mano armada, robo agravado y extorsión, se reunirían en inmediaciones del Puente Castilla.

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De inmediato, agentes de inteligencia acudieron al lugar con la finalidad de intervenir y capturar a dichos sujetos, pero, al llegar a la zona, se produjo una balacera y se logró capturar a Francis Bem Aly Martínez Lecaros (36).

Durante el tiroteo, resultaron heridos el suboficial de tercera PNP Yhojan Quispe Inquiltupa y el suboficial de primera PNP Miguel Carhuapoma Olaza, quienes laboran en la Depincri Rímac.

El primero sufrió una herida de bala de entrada y salida a la altura del abdomen y fue evacuado al Hospital Nacional Cayetano Heredia, mientras que el segundo efectivo sufrió un roce de proyectil de arma de fuego en la espalda y fue trasladado al hospital Augusto B. Leguía.

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Durante el tiroteo, dos individuos se dieron a la fuga. Uno de ellos arrojó un arma de fuego a una tienda ubicada en la avenida Esteban Salmón n.° 241, Rímac.

Se trata de una pistola Pietro Beretta, con serie erradicada, abastecida con 10 municiones. También se incautaron dos vehículos menores de placa 4888-7U, marca Honda, y 7187-EC, marca Nexus.

La detención en flagrancia delictiva de Martínez Lecaros permitió sindicarlo como presunto autor del delito contra la vida, el cuerpo y la salud: lesiones por bala en agravio de efectivos policiales.

Tiene antecedentes por robo agravado, un ingreso al penal Miguel Castro Castro, tráfico ilícito de drogas y asociación ilícita para delinquir.