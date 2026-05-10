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Sociedad

Caen implicados en robo millonario a empresa Lipetsa en San Martín de Porres donde falleció agente de seguridad

Ambos detenidos cuentan con antecedentes policiales y enfrentan una investigación preliminar de hasta siete días. Las autoridades continúan analizando grabaciones para identificar a otros posibles cómplices.

La Policía Nacional del Perú capturó a dos sospechosos del violento asalto a la empresa Lipetsa en San Martín de Porres, donde un agente de seguridad perdió la vida.
La Policía Nacional del Perú capturó a dos sospechosos del violento asalto a la empresa Lipetsa en San Martín de Porres, donde un agente de seguridad perdió la vida. | Composición LR
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La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a dos presuntos implicados en el violento asalto contra la empresa de transporte Lipetsa, ocurrido en el distrito de San Martín de Porres, donde un agente de seguridad perdió la vida y los delincuentes lograron llevarse más de S/90.000.

El crimen se registró la mañana del 3 de marzo, en la urbanización Manuel Aquino, cuando una camioneta que trasladaba dinero en efectivo fue interceptada por sujetos armados que se movilizaban en un automóvil blanco con lunas polarizadas. Según las investigaciones policiales, los atacantes bloquearon el paso del vehículo y dispararon en repetidas ocasiones contra los agentes de seguridad.

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Producto del ataque murió Pedro Luis Mamani Ricalde, de 56 años, quien se desempeñaba como custodio de la empresa. En la escena del crimen, las autoridades hallaron más de 15 casquillos de bala.

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Capturan a sospechosos de robo

Las cámaras de seguridad permitieron a la Policía reconstruir la ruta de escape de los delincuentes durante varias horas por distintas calles de Lima Norte. Las imágenes mostraron que el vehículo utilizado en el atraco fue abandonado en las inmediaciones del mercado Santa Rosa, a la altura de Bertello, luego de que los sospechosos cambiaran la placa para evitar ser identificados.

Tras más de un mes de investigaciones, agentes de la División de Investigación de Homicidios lograron intervenir a Aldas Orejas Renquariado, señalado como propietario del automóvil usado en el robo. La captura se realizó en la zona de Santa Colonia, en el Callao. De acuerdo con la PNP, el sujeto cuenta con antecedentes policiales.

El segundo detenido sería el hombre captado por las cámaras cambiando las placas del vehículo tras el asalto. Las autoridades informaron que también presenta registros previos. Ambos permanecen detenidos mientras afrontan una investigación preliminar por un periodo de hasta siete días.

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Continúan las investigaciones

El coronel PNP Carlos Morales, jefe de la División de Investigación de Homicidios, indicó que las diligencias continúan y no se descarta la participación de más personas en el crimen. La Policía sigue revisando las grabaciones de seguridad para determinar el rol de cada implicado en el asalto.

De acuerdo con las imágenes registradas por cámaras de vigilancia, los delincuentes abrieron primero la puerta posterior de la camioneta y luego la del copiloto, donde forcejearon con uno de los custodios antes de apoderarse de un morral que contenía el dinero.

La conductora del vehículo, identificada como Cristi Pamela Cuba Sánchez, fue obligada a descender de la unidad mientras los asaltantes escapaban con el botín.

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