Volquete cae a canal de riego Pasto Grande y provoca corte de agua en zonas agrícolas de Moquegua

Accidente en sistema hidráulico de Moquegua provoca suspensión temporal de riego en áreas agrícolas | Foto: Proyecto Especial Regional Pasto Grande

Accidente en sistema hidráulico de Moquegua provoca suspensión temporal de riego en áreas agrícolas | Foto: Proyecto Especial Regional Pasto Grande

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El Gobierno Regional de Moquegua, a través del Proyecto Especial Regional Pasto Grande, informó que un volquete cayó al canal de riego del sistema hidráulico y provocó la suspensión temporal del suministro de agua para riego en diversas zonas agrícolas de la región, la noche del 26 de mayo.

El accidente ocurrió en el kilómetro 15+400, en el sector de la Asociación 7 de Junio, en el centro poblado de Chen Chen. Según el reporte técnico, el vehículo de placa V5J-831 estaba estacionado en una parte alta del terreno cuando se desenganchó y se deslizó hasta el canal.

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Proyecto Especial Regional Pasto Grande evalúa daños tras caída de volquete en canal de riego

La caída del volquete afectó la dotación de agua para riego en Pampas de San Antonio, Chen Chen, Cerro Colorado, San Pedro, Villa Campo Verde y Jaguay Rinconada, zonas que dependen del sistema hidráulico para sus actividades agrícolas.

El abastecimiento de agua hacia la planta de tratamiento de la EPS Moquegua no sufrió interrupciones. El punto de captación ubicado en Tumilaca continúa operativo.

Evaluación de daños y acciones en curso

Personal técnico del área de Operaciones y Mantenimiento del sistema hidráulico Pasto Grande llegó a la zona para evaluar los daños y definir las acciones de reparación del canal.

En paralelo, el área de Vigilancia del Recurso Hídrico inició acciones legales para exigir el retiro del volquete y restablecer el servicio de riego.

Las inspecciones preliminares descartaron la presencia de sustancias peligrosas, ya que el vehículo estaba vacío al momento del accidente. Las brigadas de emergencia continúan con la evaluación de la infraestructura afectada.

¿Qué es el Proyecto Especial Regional Pasto Grande?

Es una entidad del Gobierno Regional de Moquegua encargada de administrar el sistema hidráulico que capta, almacena y distribuye agua para riego agrícola en la región.