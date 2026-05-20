Corte de Moquegua entrega 300 kilogramos de residuos electrónicos para su reciclaje

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En el marco del Día Mundial del Reciclaje, la Corte Superior de Justicia de Moquegua, a través de su Comité Distrital de Ecoeficiencia, realizó la entrega de 300 kilogramos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) para su adecuado tratamiento y reciclaje, durante la campaña impulsada por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto.

La jornada tuvo como finalidad promover una adecuada gestión ambiental y fortalecer las acciones de responsabilidad ecológica dentro de la institución judicial, contribuyendo a la reducción de residuos contaminantes y fomentando una cultura de cuidado del medio ambiente.

Entre los equipos y accesorios entregados para reciclaje se encuentran adaptadores PCI, teléfonos, balones de gas de aire acondicionado, discos duros, cargadores de laptop, cables de poder, cables HDMI, mouses, cables VGA, cableado UTP, lectoras de CD/DVD, patch panel de conmutación, tóners y unidades de imagen, que fueron recepcionados por la empresa E&V Tech Perú para su respectivo proceso de reciclaje y disposición final.

Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos contienen componentes que, de no ser tratados adecuadamente, pueden generar un impacto negativo en el medio ambiente y en la salud de las personas debido a la presencia de materiales contaminantes. Por ello, el reciclaje de RAEE permite recuperar materiales reutilizables, reducir la contaminación del suelo y del agua, así como disminuir la acumulación de desechos tecnológicos.

La Corte Superior de Justicia de Moquegua reafirma, de esta manera, su compromiso con las políticas de ecoeficiencia y sostenibilidad ambiental, promoviendo acciones responsables orientadas a la preservación del entorno y al fortalecimiento de una gestión institucional ambientalmente responsable.