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Caen Los Malditos de Caja de Agua tras asalto y balacera con policías en SJL: uno quedó en silla de ruedas

Durante la intervención, uno de los detenidos disparó contra la Policía, que respondió y logró reducir al atacante herido. Martín Eduardo Apacho y Gianfranco Vera ya contaban con historial por delitos similares.

Dos integrantes de la banda criminal Los Malditos de Caja de Agua fueron capturados en San Juan de Lurigancho tras asaltar a un ciudadano para robarle su celular.
Dos integrantes de la banda criminal Los Malditos de Caja de Agua fueron capturados en San Juan de Lurigancho tras asaltar a un ciudadano para robarle su celular. | composición LR
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Dos presuntos integrantes de la banda criminal Los Malditos de Caja de Agua fueron capturados por agentes de la Policía Nacional luego de asaltar a un ciudadano para robarle su celular en el distrito de San Juan de Lurigancho. Durante la intervención, uno de ellos disparó contra los efectivos en un intento por escapar.

La captura ocurrió tras un operativo de agentes de la Región Policial Lima Centro, luego de que se reportara el robo en la intersección de las avenidas Lima y Las Flores. Según información policial, los delincuentes arrebataron violentamente el equipo móvil a un transeúnte y huyeron de la zona.

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Caen luego de enfrentamiento con la PNP

El general Jorge Luis Castillo Vargas informó que, tras recibir la alerta, los agentes desplegaron un 'plan cerco' que permitió ubicar a Martín Eduardo Apanche Cáceres, de 27 años, en el jirón Arrayanes, donde esperaba a su presunto cómplice.

Minutos después apareció Gianfranco Pera Oré, de 22 años, a bordo de una motocicleta. Al percatarse de la presencia policial, sacó un arma de fuego y disparó contra los efectivos para evitar ser detenido. La Policía repelió el ataque y logró reducirlo luego de herirlo en la pierna. Tras la intervención, el sospechoso fue trasladado al hospital 10 de Canto Grande.

Durante el operativo, los agentes incautaron el arma de fuego presuntamente utilizada contra los policías, la motocicleta en la que se desplazaban, tres celulares y más de 100 bolsitas con marihuana.

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Antecedentes policiales

De acuerdo con la PNP, ambos intervenidos registrarían antecedentes similares. El general Castillo detalló que Pera Oré ya había sido detenido anteriormente por portar armas y por tentativa de robo agravado; incluso fue internado en un penal.

Los detenidos permanecen bajo investigación para determinar si estarían implicados en otros robos de celulares cometidos en San Juan de Lurigancho.

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