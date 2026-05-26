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Corte de Moquegua participó en actos protocolares por el 56° aniversario de la provincia de Ilo

El presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua participó en el 56.º aniversario de la provincia de Ilo, reafirmando el compromiso institucional por el desarrollo de la región.

Las celebraciones incluyeron un paseo de la bandera y una sesión solemne. Fuente: facebook.
Las celebraciones incluyeron un paseo de la bandera y una sesión solemne. Fuente: facebook.
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En el marco de las celebraciones por el 56.º aniversario de creación política de la provincia de Ilo, el presidente de la Corte Superior de Justicia de Moquegua participó en los actos protocolares desarrollados junto a autoridades provinciales, regionales, civiles y militares, reafirmando el compromiso institucional con el fortalecimiento de la identidad y el desarrollo de esta importante jurisdicción del sur del país.

Las actividades conmemorativas iniciaron con el tradicional paseo de la bandera por las principales calles de la ciudad portuaria, ceremonia que congregó a representantes de diversas instituciones públicas y privadas, así como a la ciudadanía ileña, que se sumó a esta significativa fecha con civismo y entusiasmo.

Posteriormente, las autoridades participaron en la sesión solemne organizada por la Municipalidad Provincial de Ilo, espacio en el que se destacó el crecimiento económico, social y turístico que ha experimentado la provincia a lo largo de los años, consolidándose como uno de los principales polos de desarrollo de la región Moquegua gracias a su actividad portuaria, pesquera y comercial.

Durante la jornada, el titular de la Corte de Moquegua saludó a la población de Ilo por este nuevo aniversario y resaltó la importancia de mantener la unidad entre instituciones y ciudadanía para continuar impulsando el progreso de la provincia, promoviendo además una cultura de paz, respeto y acceso a la justicia.

Las celebraciones por el aniversario de Ilo incluyeron diversas actividades protocolares, culturales y artísticas, que permitieron revalorar la historia, tradición e identidad de una provincia que destaca por su aporte al desarrollo regional y nacional.

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