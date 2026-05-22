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Corte de Moquegua impulsa Campaña Nacional de Justicia y Derechos para niños, niñas y adolescentes

La Corte Superior de Justicia de Moquegua impulsa la Campaña Nacional de Justicia y Derechos para Niños, Niñas y Adolescentes y acerca servicios judiciales a la población.

Se ha instalado un módulo de atención en la Plaza de Armas de Moquegua. Fuente: facebook.
Se ha instalado un módulo de atención en la Plaza de Armas de Moquegua. Fuente: facebook.
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En el marco de la Campaña Nacional de Justicia y Derechos para Niños, Niñas y Adolescentes, la Corte Superior de Justicia de Moquegua viene desarrollando diversas acciones orientadas a acercar los servicios judiciales a la población y fortalecer el acceso oportuno a la justicia, especialmente en favor de los sectores más vulnerables.

Como parte de esta importante iniciativa, se instaló un módulo de atención en la Plaza de Armas de Moquegua, donde especialistas y personal jurisdiccional brindaron orientación gratuita a los ciudadanos sobre diversos procesos judiciales y servicios que ofrece el Poder Judicial.

Durante la jornada, los usuarios con depósitos judiciales pudieron realizar las gestiones correspondientes para la entrega de certificados y el cobro de endosos judiciales, facilitando así el acceso a recursos económicos vinculados a procesos de alimentos, beneficios laborales y otras obligaciones reconocidas judicialmente.

Asimismo, se brindó orientación legal sobre procesos de pensión de alimentos, régimen de visitas, tenencia, desprotección familiar, reparaciones civiles, procesos penales y casos de flagrancia, entre otros temas de interés ciudadano.

La Corte Superior de Justicia de Moquegua informó que, a la fecha, se ha logrado entregar más de un millón de soles en endosos judiciales a beneficiarios de procesos alimentarios, laborales y otros, contribuyendo al bienestar de numerosas familias de la región.

Esta campaña busca promover una justicia más cercana, célere y accesible, priorizando la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, así como la atención eficiente de los usuarios judiciales.

Las actividades se desarrollarán hasta el 29 de mayo. Los ciudadanos interesados podrán realizar consultas y recibir orientación comunicándose a la central telefónica 053-463555, anexos 54552 y 54579, en la provincia de Mariscal Nieto; y al 053-484828, anexo 54861, en la sede judicial de Ilo.

La Corte Superior de Justicia de Moquegua reafirma su compromiso de continuar impulsando campañas de acercamiento a la población, fortaleciendo la cultura jurídica y promoviendo el acceso oportuno a la justicia en toda la región.

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