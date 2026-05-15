La Policía Nacional del Perú investiga la muerte de Milagros, adolescente de 17 años, hallada sin vida en el río Vilcanota tras diez días desaparecida. | Andina

La Policía Nacional del Perú investiga la muerte de Milagros, adolescente de 17 años, hallada sin vida en el río Vilcanota tras diez días desaparecida. | Andina

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La Policía Nacional del Perú investiga la muerte de Milagros L.Y., adolescente de 17 años que fue hallada sin vida en la ribera del río Vilcanota, en la provincia de Urubamba, luego de permanecer desaparecida durante 10 días.

El jefe de la Región Policial Cusco, general PNP Virgilio Velásquez Hurtado, informó que una de las principales hipótesis que se manejan es un presunto suicidio. Según precisó, el cuerpo de la menor no presentaba signos visibles de violencia al momento del levantamiento.

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La adolescente había sido reportada como desaparecida desde el 3 de mayo, cuando salió de su vivienda en Calca durante la madrugada sin avisar a su madre. Desde entonces, su familia inició una intensa búsqueda y denunció el caso ante la Policía.

Salud mental afectada

La madre de la menor contó que, antes de desaparecer, su hija le confesó sentirse afectada por la ruptura. “Terminé con mi flaquito, me duele mi corazón”, le habría dicho.

De acuerdo con las primeras indagaciones, Milagros atravesaba un cuadro emocional complicado tras terminar una relación sentimental con un joven de 18 años. Incluso, según fuentes policiales, el año pasado habría intentado quitarse la vida.

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Menor habría acudido a discoteca

Las autoridades también investigan si la adolescente acudió a una discoteca en Calca antes de su desaparición. No obstante, hasta el momento no existen indicios concluyentes sobre una posible participación de terceros.

El cuerpo de la joven fue encontrado el miércoles en el sector Puente Antiguo, en Urubamba, junto a algunas prendas de vestir y zapatillas. Sus restos fueron trasladados a la morgue para la necropsia correspondiente, cuyos resultados serán claves para determinar las causas exactas de la muerte. Mientras tanto, la familia exige que el caso sea esclarecido y no descarta ninguna posibilidad.

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