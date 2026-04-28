HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
ONPE al 96,214%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga
ONPE al 96,214%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,214%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     ONPE al 96,214%: Sánchez amplía a más de 22.000 votos su ventaja sobre López Aliaga     
Sociedad

Hallan sin vida a joven que desapareció en mar de Chorrillos cuando celebraba cumpleaños de su hijo

Jorge Cuba Quiroz (34) ingresó al mar para darse un chapuzón en medio de la celebración, pero no volvió a salir. Desde entonces, su familia lo buscó a diario con apoyo de amigos y pescadores de la zona. El cuerpo fue finalmente identificado por sus tatuajes.

El cuerpo del hombre fue encontrado sin vida tras varios días de búsqueda
El cuerpo del hombre fue encontrado sin vida tras varios días de búsqueda | Composición LR / Foto: Francisco Erazo / La República
Compartir

Tras una semana de intensa búsqueda, fue hallado el cuerpo sin vida de Jorge Cuba Quiroz (34) en la playa Tres Picos, en Miraflores. El hombre había desaparecido en el mar de la playa La Chira, en Chorrillos, mientras celebraba el cumpleaños de su hijo.

La familia, que no dejó de buscarlo desde el primer día, realizó labores por su cuenta con apoyo de amigos y pescadores de la zona, debido a la dificultad del rescate en un área peligrosa por sus fuertes corrientes.

TE RECOMENDAMOS

¡ROBERTO SÁNCHEZ DEJA ATRÁS A LÓPEZ ALIAGA Y VA POR SEGUNDA VUELTA CON KEIKO FUJIMORI! | ARDE TROYA

PUEDES VER: Joven padre desaparece en playa La Chira de Chorrillos cuando celebraba el cumpleaños de su hijo

lr.pe

Fue una búsqueda incansable

El padre del joven expresó el doloroso proceso vivido para encontrar a su hijo: “Todos los días veníamos a ver si encontrábamos sus restos. Les pedimos a los pescadores que nos ayuden”, señaló a los medios de comunicación.

Asimismo, tras la recuperación del cuerpo, manifestó un breve alivio dentro del dolor: “Ya tenemos un poco de tranquilidad, porque era desesperante”, indicó.

El reconocimiento del cuerpo fue posible gracias a los tatuajes que portaba la víctima, según informó la familia a la prensa.

Familiares se enteran del hallazgo del cuerpo de joven

Familiares se enteran del hallazgo del cuerpo de joven

Advierten ausencia de señales de riesgo

Los amigos de Jorge Cuba cuestionaron la falta de advertencias claras sobre las condiciones del mar en la playa La Chira, en Chorrillos, que en redes sociales es promovida como turística, pero que, según señalan, presenta riesgos importantes por su geografía y corrientes.

"Pido intervención de las autoridades porque en internet se dice que es una playa turística, pero es peligrosa", sostuvo su compañera de trabajo.

A esta hora de la tarde, han llegado sus familiares y amigos hasta Miraflores. En tanto, las policía realiza las diligencia correspondientes y se espera la llegada del representante del Ministerio Público.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Joven padre desaparece en playa La Chira de Chorrillos cuando celebraba el cumpleaños de su hijo

Joven padre desaparece en playa La Chira de Chorrillos cuando celebraba el cumpleaños de su hijo

LEER MÁS
Naufragio en Chile: dos pescadores piuranos mueren y un tripulante peruano sigue desaparecido

Naufragio en Chile: dos pescadores piuranos mueren y un tripulante peruano sigue desaparecido

LEER MÁS
Joven de 18 años desaparece tras asistir a cita médica en Jesús María: familia pide apoyo para ubicarlo

Joven de 18 años desaparece tras asistir a cita médica en Jesús María: familia pide apoyo para ubicarlo

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Equipo arqueológico de Caral descubre en Áspero una estructura ancestral vinculada al estudio de la astronomía y la pesca

Equipo arqueológico de Caral descubre en Áspero una estructura ancestral vinculada al estudio de la astronomía y la pesca

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tres líneas de alimentadores del Metropolitano subirán pasaje a S/3.50: ¿cuáles son y desde cuando inicia el cobro?

Tres líneas de alimentadores del Metropolitano subirán pasaje a S/3.50: ¿cuáles son y desde cuando inicia el cobro?

LEER MÁS
Corte de agua por más de 10 horas en Lima y Callao del 28 al 30 de abril: horarios y zonas afectadas por Sedapal

Corte de agua por más de 10 horas en Lima y Callao del 28 al 30 de abril: horarios y zonas afectadas por Sedapal

LEER MÁS
El enorme estadio en Lima Sur que costó S/18 millones, tiene 50 palcos y que terminó convertido en un basurero

El enorme estadio en Lima Sur que costó S/18 millones, tiene 50 palcos y que terminó convertido en un basurero

LEER MÁS
¡Atención trabajadores! Pago de CTS en mayo: estas son las fechas en que podrían depositarte el dinero

¡Atención trabajadores! Pago de CTS en mayo: estas son las fechas en que podrían depositarte el dinero

LEER MÁS
Aumentan episodios de asma en Perú: Minsa reporta casi 19.000 casos hasta abril y advierten alza sostenida

Aumentan episodios de asma en Perú: Minsa reporta casi 19.000 casos hasta abril y advierten alza sostenida

LEER MÁS
Emblemático bosque encantado de Lima Sur fue clausurado por la Municipalidad de Chorrillos por no tener licencia ni certificado de Defensa Civil

Emblemático bosque encantado de Lima Sur fue clausurado por la Municipalidad de Chorrillos por no tener licencia ni certificado de Defensa Civil

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025