Hallan sin vida a joven que desapareció en mar de Chorrillos cuando celebraba cumpleaños de su hijo

El cuerpo del hombre fue encontrado sin vida tras varios días de búsqueda | Composición LR / Foto: Francisco Erazo / La República

El cuerpo del hombre fue encontrado sin vida tras varios días de búsqueda | Composición LR / Foto: Francisco Erazo / La República

Tras una semana de intensa búsqueda, fue hallado el cuerpo sin vida de Jorge Cuba Quiroz (34) en la playa Tres Picos, en Miraflores. El hombre había desaparecido en el mar de la playa La Chira, en Chorrillos, mientras celebraba el cumpleaños de su hijo.

La familia, que no dejó de buscarlo desde el primer día, realizó labores por su cuenta con apoyo de amigos y pescadores de la zona, debido a la dificultad del rescate en un área peligrosa por sus fuertes corrientes.

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Fue una búsqueda incansable

El padre del joven expresó el doloroso proceso vivido para encontrar a su hijo: “Todos los días veníamos a ver si encontrábamos sus restos. Les pedimos a los pescadores que nos ayuden”, señaló a los medios de comunicación.

Asimismo, tras la recuperación del cuerpo, manifestó un breve alivio dentro del dolor: “Ya tenemos un poco de tranquilidad, porque era desesperante”, indicó.

El reconocimiento del cuerpo fue posible gracias a los tatuajes que portaba la víctima, según informó la familia a la prensa.

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Advierten ausencia de señales de riesgo

Los amigos de Jorge Cuba cuestionaron la falta de advertencias claras sobre las condiciones del mar en la playa La Chira, en Chorrillos, que en redes sociales es promovida como turística, pero que, según señalan, presenta riesgos importantes por su geografía y corrientes.

"Pido intervención de las autoridades porque en internet se dice que es una playa turística, pero es peligrosa", sostuvo su compañera de trabajo.

A esta hora de la tarde, han llegado sus familiares y amigos hasta Miraflores. En tanto, las policía realiza las diligencia correspondientes y se espera la llegada del representante del Ministerio Público.

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