Comunidades indígenas exigen al Estado proteger Aguas Calientes Maquia en Loreto ante minería ilegal y narcotráfico
El alcalde de Ucayali critica la demora del Ejecutivo al oficializar el área protegida y señala que el avance de actividades ilícitas amenaza la economía y el entorno natural.
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Las comunidades nativas del Bajo Ucayali, en Loreto, demandaron al Gobierno la aprobación inmediata del Área de Conservación Regional (ACR) Aguas Calientes Maquia, un proyecto que lleva más de una década pendiente y que consideran clave para frenar la expansión de la minería ilegal, la tala clandestina y los cultivos ilícitos de coca en la Amazonía peruana.
Javier Macedo, presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Bajo Ucayali, alertó que la falta de protección legal ha acelerado la deforestación y puesto en riesgo la supervivencia de los pueblos indígenas que dependen del bosque y de las cochas para alimentarse y sostener su economía. "El Estado peruano está en deuda con nosotros porque somos los dueños y protectores de nuestra Amazonía", señaló en declaraciones a Canal N.
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Amenazas por economías ilegales en Ucayali
Según denunció el dirigente indígena, en la zona ya se registra el avance de actividades ilícitas vinculadas al narcotráfico, la tala ilegal y la minería informal. Además, advirtió que muchos adolescentes abandonan temporalmente la escuela para trabajar en campañas de cultivos ilegales ante la falta de oportunidades económicas en sus comunidades.
La categorización de Aguas Calientes Maquia como área de conservación regional permitiría fortalecer la vigilancia del territorio y desarrollar proyectos de turismo sostenible impulsados por las propias comunidades amazónicas. Macedo sostuvo que esta medida ayudaría a mejorar la economía local sin destruir los recursos naturales.
El alcalde de la Municipalidad Provincial de Ucayali, Rodolfo Lovo, cuestionó la demora del Ejecutivo para oficializar el área protegida pese a que, según indicó, el expediente técnico fue aprobado por distintos sectores del Estado desde diciembre del año pasado. "Exigimos que se apruebe para que tenga validez legal y permita a los pueblos proteger el bosque", afirmó.
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Loreto: denuncian afectación ambiental
Las autoridades y organizaciones indígenas también alertaron sobre las consecuencias ambientales y sanitarias de la deforestación. La contaminación de ríos y cuerpos de agua amenaza el acceso a alimentos y agua limpia para cientos de familias shipibo-konibo asentadas dentro del polígono propuesto para conservación.
Lovo advirtió que, de mantenerse la inacción estatal, la región podría enfrentar un punto de no retorno ecológico debido a la pérdida acelerada de biodiversidad y fauna silvestre en uno de los territorios más sensibles de la Amazonía peruana.
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