La ira de los narcos: Hallan 9 toneladas de droga y armamento en la triple frontera

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Un duro golpe contra las estructuras del narcotráfico internacional se registró en la triple frontera con Brasil y Colombia, donde las autoridades incautaron cerca de nueve toneladas de droga que estarían vinculadas a una mafia con conexiones con el Comando Vermelho.

El cargamento fue encontrado camuflado en la zona del río Yavarí, provincia de Mariscal Ramón Castilla (Loreto), junto a armamento. Estaba en medio del bosque y cerca de los cauces, una modalidad usada para intentar burlar los controles y ocultar la sustancia ilícita dentro de cargas aparentemente legales.

TE RECOMENDAMOS FRAUDISTAS AL ATAQUE Y EL CONGRESO VA POR LA JUSTICIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

De acuerdo con la información entregada por la Policía Nacional, la mercancía tenía como destino inicial Brasil, desde donde presuntamente podría ser movida hacia rutas internacionales conectadas con mafias de Europa.

PUEDES VER: El Ejército destruyó un laboratorio con más de 360 kilos de cocaína y 8 toneladas de insumos

El hallazgo vuelve a poner la mirada sobre la triple frontera como un punto estratégico en la disputa contra las redes del narcotráfico, especialmente por su ubicación y su conexión con rutas nacionales e internacionales.

La 'Operación Espejo Mayo 2026' fue ejecutada por las fuerzas del orden del Perú y Brasil.

Según se informó, el sector Defensa, a través del Comando Operacional de la Amazonía y el Comando Unificado PUMA, junto con la Policía Nacional del Perú, coordinó la intervención de la Fuerza de Tarea Unificada 'Mariscal Ramón Castilla' y la Dirección Antidrogas, así como de la Fuerza Aérea y la Marina de Guerra del Perú, y unidades del Ejército de Brasil.

Así, el 5 de mayo se incautó aproximadamente 985 kilos de droga, se destruyó un laboratorio rústico y se decomisaron insumos químicos, armas y material logístico utilizado por organizaciones criminales.



Un día después, el 6 de mayo, se incautaron ocho toneladas de marihuana y armamento de guerra, municiones y equipos tácticos, y se destruyeron un megalaboratorio y campamentos ilegales, con lo que se afectaron de manera directa las capacidades operativas y logísticas de estas redes ilícitas.

El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de Ejército César Briceño Valdivia, destacó el despliegue operacional y los resultados obtenidos como parte del compromiso del Perú para combatir la delincuencia organizada transnacional.

PUEDES VER: Dictan 18 meses de prisión para red de narcos liderados por un albanés

“El Perú, a través del Comando Conjunto, reafirma su compromiso de liderar esfuerzos coordinados, operaciones con visión estratégica integral, articulando capacidades terrestres, aéreas y fluviales para enfrentar amenazas transnacionales para la seguridad regional y el desarrollo sostenible de nuestros países”, apuntó.

Explicó que estas operaciones evidencian la capacidad del Estado peruano para ejercer control territorial en zonas de difícil acceso, articulando inteligencia y movilidad operativa, además de cooperación internacional, en una sinergia de esfuerzos para neutralizar economías ilegales.

Finalmente, indicó que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a través del Comando Unificado PUMA, continuará ejecutando operaciones de interdicción, vigilancia y control en la Amazonía y la triple frontera de Perú, Brasil y Colombia, fortalecerá la presencia del Estado y protegerá a la nación frente a amenazas criminales.