HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
EN VIVO

Susana Baca en vivo: ¿qué le canta al Perú? | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Política

La ira de los narcos: Hallan 9 toneladas de droga y armamento en la triple frontera

‘Operación Espejo Mayo 2026’ fue ejecutada por las fuerzas del orden de Perú y Brasil en la zona del río Yavarí, provincia de Mariscal Ramón Castilla, Loreto. Mercadería pertenecería a una mafia vinculada al Comando Vermelho.

Duro golpe al narcotráfico en la triple frontera.
Duro golpe al narcotráfico en la triple frontera.
Escuchar
Resumen
Compartir

Un duro golpe contra las estructuras del narcotráfico internacional se registró en la triple frontera con Brasil y Colombia, donde las autoridades incautaron cerca de nueve toneladas de droga que estarían vinculadas a una mafia con conexiones con el Comando Vermelho.

Únete a nuestro canal de política y economía

El cargamento fue encontrado camuflado en la zona del río Yavarí, provincia de Mariscal Ramón Castilla (Loreto), junto a armamento. Estaba en medio del bosque y cerca de los cauces, una modalidad usada para intentar burlar los controles y ocultar la sustancia ilícita dentro de cargas aparentemente legales.

TE RECOMENDAMOS

FRAUDISTAS AL ATAQUE Y EL CONGRESO VA POR LA JUSTICIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

De acuerdo con la información entregada por la Policía Nacional, la mercancía tenía como destino inicial Brasil, desde donde presuntamente podría ser movida hacia rutas internacionales conectadas con mafias de Europa.

PUEDES VER: El Ejército destruyó un laboratorio con más de 360 kilos de cocaína y 8 toneladas de insumos

El hallazgo vuelve a poner la mirada sobre la triple frontera como un punto estratégico en la disputa contra las redes del narcotráfico, especialmente por su ubicación y su conexión con rutas nacionales e internacionales.

La 'Operación Espejo Mayo 2026' fue ejecutada por las fuerzas del orden del Perú y Brasil.

Según se informó, el sector Defensa, a través del Comando Operacional de la Amazonía y el Comando Unificado PUMA, junto con la Policía Nacional del Perú, coordinó la intervención de la Fuerza de Tarea Unificada 'Mariscal Ramón Castilla' y la Dirección Antidrogas, así como de la Fuerza Aérea y la Marina de Guerra del Perú, y unidades del Ejército de Brasil.

Así, el 5 de mayo se incautó aproximadamente 985 kilos de droga, se destruyó un laboratorio rústico y se decomisaron insumos químicos, armas y material logístico utilizado por organizaciones criminales.

Un día después, el 6 de mayo, se incautaron ocho toneladas de marihuana y armamento de guerra, municiones y equipos tácticos, y se destruyeron un megalaboratorio y campamentos ilegales, con lo que se afectaron de manera directa las capacidades operativas y logísticas de estas redes ilícitas.

larepublica.pe

El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de Ejército César Briceño Valdivia, destacó el despliegue operacional y los resultados obtenidos como parte del compromiso del Perú para combatir la delincuencia organizada transnacional.

PUEDES VER: Dictan 18 meses de prisión para red de narcos liderados por un albanés

“El Perú, a través del Comando Conjunto, reafirma su compromiso de liderar esfuerzos coordinados, operaciones con visión estratégica integral, articulando capacidades terrestres, aéreas y fluviales para enfrentar amenazas transnacionales para la seguridad regional y el desarrollo sostenible de nuestros países”, apuntó.

Explicó que estas operaciones evidencian la capacidad del Estado peruano para ejercer control territorial en zonas de difícil acceso, articulando inteligencia y movilidad operativa, además de cooperación internacional, en una sinergia de esfuerzos para neutralizar economías ilegales.

Finalmente, indicó que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, a través del Comando Unificado PUMA, continuará ejecutando operaciones de interdicción, vigilancia y control en la Amazonía y la triple frontera de Perú, Brasil y Colombia, fortalecerá la presencia del Estado y protegerá a la nación frente a amenazas criminales.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
El Ejército destruyó un laboratorio con más de 360 kilos de cocaína y 8 toneladas de insumos

El Ejército destruyó un laboratorio con más de 360 kilos de cocaína y 8 toneladas de insumos

LEER MÁS
Madre de Dios: Minería ilegal pierde más de S/ 10 millones por operaciones militares

Madre de Dios: Minería ilegal pierde más de S/ 10 millones por operaciones militares

LEER MÁS
Intensifican operaciones de combate contra el narcotráfico y minería ilegal en Pataz y Putumayo

Intensifican operaciones de combate contra el narcotráfico y minería ilegal en Pataz y Putumayo

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
PNP almacena 3.164 chalecos antibalas comprados por Santiváñez porque no sirven para proteger a efectivos

PNP almacena 3.164 chalecos antibalas comprados por Santiváñez porque no sirven para proteger a efectivos

LEER MÁS
Fernando Rospigliosi envía al Gobierno ley con contrabando para sacar a Delia Espinoza del Colegio de Abogados

Fernando Rospigliosi envía al Gobierno ley con contrabando para sacar a Delia Espinoza del Colegio de Abogados

LEER MÁS
La JNJ altera la composición de la Corte Penal Nacional

La JNJ altera la composición de la Corte Penal Nacional

LEER MÁS
Expresidente José Jerí: “Esta no es una compra antojadiza ni un capricho político”

Expresidente José Jerí: “Esta no es una compra antojadiza ni un capricho político”

LEER MÁS
Elecciones 2026: actas pendientes y fecha límite de JNE ponen en riesgo cronograma electoral

Elecciones 2026: actas pendientes y fecha límite de JNE ponen en riesgo cronograma electoral

LEER MÁS
Vocero del Arzobispado de Lima cuestiona a Norma Yarrow por tildar de “rojo y zurdo” al cardenal Carlos Castillo

Vocero del Arzobispado de Lima cuestiona a Norma Yarrow por tildar de “rojo y zurdo” al cardenal Carlos Castillo

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025