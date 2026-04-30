Proyecto Especial Corah será disuelto tras 43 años de funcionamiento

El Gobierno oficializó la creación del Programa de Reducción de Cultivos Ilegales en el Perú (PRECIP), que busca intensificar la respuesta del Estado frente a los cultivos ilícitos vinculados al narcotráfico. Este organismo, según el Ministerio del Interior, permitirá integrar y fortalecer las acciones que anteriormente desarrollaba el Proyecto Especial Corah, el cual será disuelto progresivamente tras 43 años de funcionamiento.

El Proyecto Especial de Control y Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto Huallaga (Corah) fue creado mediante Decreto Supremo N.° 043-82-AG, de acuerdo con lo previsto en el Convenio de Cooperación suscrito entre los Gobiernos de los Estados Unidos y del Perú, el 26 de setiembre de 1981.

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Se resolvió que dependa administrativa y funcionalmente de la Oficina Ejecutiva de Control de Drogas (Ofecod), ahora Dirección General contra el Crimen Organizado, dependiente del Viceministerio de Orden Interno del Ministerio del Interior.

En diciembre de 1994, el ámbito de acción del proyecto especial se amplió a todo el territorio nacional, con enfoque en la reducción del espacio cocalero hasta los límites de consumo útil.

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El proyecto especial cuenta con el apoyo financiero otorgado por el Gobierno estadounidense, a través de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL).

En 2025, uno de los temas que más generó debate fue la forma en la que las autoridades peruanas trabajan para evitar que sigan aumentando los cultivos ilegales de hoja de coca en distintas regiones del país.

En ese sentido, informaron que las operaciones de erradicación de cultivos ilegales de coca registran “importantes avances” en el primer trimestre del 2026 y mencionaron las acciones del Estado para reducir los sembríos al margen de la ley.

Así, aseguran que la Policía ha venido implementando una estrategia integral reflejada en operaciones sostenidas.

Desde la institución se mencionó que la Policía Nacional ha implementado estrategias de control, erradicación, sustitución y afectación de economías ilícitas que han dejado los siguientes resultados:

Como punto principal, se afirmó que las acciones ejecutadas en lo que va del año han permitido eliminar 1.261,92 hectáreas de cultivos ilícitos, evitando potencialmente la producción de 11,56 toneladas métricas de clorhidrato de cocaína.

Los trabajos se concentran en el eje operacional de Aguaytía, en la región Ucayali, donde brigadas del Proyecto Especial de Control y Reducción del Cultivo de la Coca en el Alto Huallaga (Corah) del Ministerio del Interior, con apoyo de la Policía Nacional, intensifican la reducción del espacio cocalero ilegal.

Solo el 8 de marzo se erradicaron 40,3 hectáreas distribuidas en 22 parcelas, además de 49 metros cuadrados de almácigos destinados a nuevas plantaciones.

Estas acciones forman parte del Plan Anual de Reducción del Espacio Cocalero Ilegal 2026, que establece una meta nacional de 19.000 hectáreas erradicadas durante el presente año. Hasta la fecha, el avance representa 6,64% de la meta anual, tras el inicio de las operaciones el 28 de enero.



Las operaciones continuarán este año en nuevos ejes operativos, como Putumayo, Caballococha, Constitución, Tingo María, Atalaya y Callería, en el marco de una estrategia integral que combina erradicación, control territorial y protección ambiental para frenar el avance del narcotráfico en el país.

Gobierno crea el PRECIP

Este miércoles, el Gobierno oficializó la creación del Programa de Reducción de Cultivos Ilegales en el Perú (PRECIP) mediante el Decreto Supremo N.° 003-2026-IN, publicado en el diario oficial El Peruano. Esta estrategia busca intensificar la respuesta del Estado frente a los cultivos ilícitos vinculados al narcotráfico.

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El PRECIP dependerá del Despacho Viceministerial de Orden Interno del Ministerio del Interior (Mininter) y tendrá como objetivo principal reducir y erradicar el espacio cocalero ilegal en las Zonas Estratégicas de Intervención (ZEI), en el marco de la Política Nacional contra las Drogas al 2030.

Su implementación responde a la necesidad de enfrentar de manera más eficaz el tráfico ilícito de drogas, cuya cadena se inicia con el cultivo ilegal de hoja de coca destinada a la producción de drogas cocaínicas.

Corah será disuelto

El nuevo programa promoverá la reducción de cultivos ilegales con un enfoque integral que incorpora dimensiones ambientales, sociales, culturales y económicas en las zonas de intervención.

Entre sus principales funciones destacan la erradicación de cultivos ilegales, el desarrollo de campañas de sensibilización, la ejecución del Plan Anual de Reducción del Espacio Cocalero Ilegal y la articulación con entidades públicas, privadas y de cooperación internacional.

La creación del PRECIP permitirá integrar y fortalecer las acciones que anteriormente desarrollaba el Proyecto Especial Corah, el cual será disuelto progresivamente tras 43 años de funcionamiento.

El PRECIP contará con un director ejecutivo como máxima autoridad administrativa y tendrá una vigencia inicial de 5 años, periodo en el que se evaluará su impacto en la reducción del espacio cocalero ilegal.

Su financiamiento se realizará con recursos transferidos por la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida), el presupuesto del Mininter y aportes de la cooperación internacional, sin generar gastos adicionales al Tesoro Público.