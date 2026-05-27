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Unidad de Flagrancia de Trujillo se convertirá en la primera del país en fortalecer la lucha contra la violencia hacia las mujeres y el grupo familiar

La Corte Superior de Justicia de La Libertad firma un convenio de cooperación con el Programa Warmi Ñan para combatir la violencia contra las mujeres y su grupo familiar.

Esta alianza permitirá la implementación del Centro Emergencia Mujer y Familia Trujillo I. Fuente: difusión.
Esta alianza permitirá la implementación del Centro Emergencia Mujer y Familia Trujillo I. Fuente: difusión.
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La Corte Superior de Justicia de La Libertad, presidida por la Dra. Cecilia Milagros León Velásquez, suscribió un convenio de cooperación interinstitucional con el Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar – Warmi Ñan, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Este importante acto contó con la participación de Patricia Milagros Garrido Rengifo, Directora Ejecutiva del Programa; así como funcionarios de ambas instituciones.

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Ambas instituciones buscan garantizar el acceso a justicia y ofrecer atención gratuita. Fuente: difusión.

Cabe resaltar que esta nueva alianza permitirá impulsar la articulación y el trabajo conjunto para la implementación y sostenibilidad del Centro Emergencia Mujer y Familia Trujillo I, el cual funcionará en la sede de la Unidad de Flagrancia de Trujillo, convirtiéndose en la primera Unidad de Flagrancia del país en consolidar, de manera articulada, la atención y protección frente a casos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. Asimismo, brindará una atención más ágil, coordinada y gratuita a las víctimas.

De esta manera, ambas instituciones reafirman su compromiso en trabajar de manera conjunta para garantizar el acceso a la justicia, la protección a las personas en situación de vulnerabilidad y la lucha contra la violencia.

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