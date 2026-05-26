Joven bailarín fallece atropellado en Carretera Central, en Chaclacayo: conductor se dio a la fuga

El conductor implicado se dio a la fuga tras atropellar al joven bailarín. | Composición LR

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Un joven identificado como Luis Miguel Valverde Gonzales (22), quien se desempeñaba como bailarín, perdió la vida tras ser atropellado por una furgoneta en el kilómetro 25 de la Carretera Central, a la altura del paradero Malecón, en el distrito de Chaclacayo. El conductor involucrado no se detuvo para auxiliar a la víctima y abandonó la escena, mientras las autoridades iniciaron las investigaciones para identificarlo.

De acuerdo con información policial, el siniestro se produjo alrededor de 5.00 a. m., cuando el joven intentaba cruzar la vía y fue impactado por una furgoneta que continuó su trayecto tras el choque.

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Cámaras captaron el momento del atropello

Las imágenes de videovigilancia muestran que, segundos después del impacto, varias personas que transitaban por el lugar se acercaron para intentar auxiliar al peatón, quien quedó tendido sobre el pavimento.

En el lugar del accidente quedaron dispersas algunas de sus pertenencias, entre ellas una zapatilla, una mochila y los anteojos de la víctima.

Familia intenta reconstruir las últimas horas del joven

Según relataron sus familiares, Luis Miguel había salido de su vivienda la tarde del domingo para asistir a un ensayo de baile en el distrito de Ate.

Sin embargo, sus allegados indicaron que desconocen cómo terminó en Chaclacayo, ya que su trayecto habitual debía finalizar en la entrada de Huaycán.

Ante ello, una de las hipótesis que manejan los familiares es que el joven se habría quedado dormido mientras retornaba en transporte público y continuó el trayecto más allá del punto donde debía descender.

La Policía revisa sus últimos desplazamientos y busca reconstruir la ruta seguida antes del accidente.

Vecinos reclaman medidas de seguridad

Tras el hecho, residentes del sector expresaron preocupación por las condiciones de tránsito en el paradero Malecón y señalaron que los accidentes son frecuentes debido a la velocidad con la que circulan vehículos de carga y transporte.

Vecinos indicaron que, pese a existir un paradero, la zona no cuenta con infraestructura que obligue a reducir la velocidad ni con elementos físicos como rompemuelles.

Las autoridades policiales informaron que las demandas serán trasladadas a las entidades competentes para evaluar medidas preventivas.

Como parte de las diligencias, las cámaras de seguridad de la Municipalidad de Chaclacayo comenzaron a rastrear la ruta de un vehículo con características similares a la unidad involucrada. En paralelo, la Policía Nacional ejecuta operativos en distritos cercanos para ubicar al conductor que abandonó el lugar del accidente. La familia del joven exige justicia y solicita que el caso no quede impune.

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