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Rospigliosi explota con periodista por decir que "Keiko vivía con plata de Montesinos": "¡Cállese, señor!"

El congresista evitó responder directamente sobre sus declaraciones pasadas, cambió de tema y se refirió al debate técnico del pasado domingo, donde acusó a otros de difundir "mentiras groseras".

El incidente ocurrió el último lunes 25 de mayo en el Callao. Foto: Composición/LR
El incidente ocurrió el último lunes 25 de mayo en el Callao. Foto: Composición/LR
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El presidente del Congreso de la República y electo senador por Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, perdió los papeles luego de que un periodista le recordó el día que dijo que "Keiko Fujimori vivía a cuerpo de reina con la plata que le daba Vladimiro Montesinos".

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Durante su visita al alcalde provincial del Callao el último lunes 25 de mayo, Rospigliosi brindó declaraciones a la prensa. En su intervención, Rospigliosi calificó como "tonterías" la consulta del comunicador e, inmediatamente, cambió de tema y se refirió al debate presidencial entre los equipos técnicos del fujimorismo y Juntos por el Perú (JP).

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"Hace 10 años, usted comentaba que Keiko Fujimori vivía con la plata de Montesinos", rememoró el periodista.

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Rospigliosi prefirió restarle importancia. "No, esas son tonterías. Lo que sí quisiera decir es que ayer en el debate presidencial se mencionaron varias mentiras groseras, como por ejemplo, algunos de los que participaron en ese debate dijeron que yo había ordenado al ministro de Economía (en referencia al pago de los aviones), tonterías de ese tipo, que son falsedades absolutas. Naturalmente, en mi condición de congresista, yo no puedo ordenarle nada a ningún ministro".

Sin embargo, el periodista lo interrumpió. "¿Qué cambió en estos 10 años para que usted cambiara de parecer?".

No obstante, el congresista contestó airadamente, levantando el brazo derecho con un folder en la mano. "¡Cállese, señor, que estoy respondiendo acá!".

En ese sentido, el fujimorista, sentenciado en primera instancia por difamación, negó que haya ordenado al Ministerio de Economía y Finanzas desembolsar el dinero para el primer pago de los aviones F-16.

"En mi condición de congresista, ni siquiera a un presidente de Comisión del Congreso puedo decirle qué cosa es lo que tiene que hacer. El Congreso es una institución que funciona con 130 congresistas, a diferencia del Ejecutivo; y el Congreso no tiene ninguna injerencia en las decisiones del Ejecutivo. Así es que solamente reiterar que eso es absolutamente falso, se refieren a un tuit informativo donde yo digo que se ha llegado a una decisión para adquirir esos aviones, cosa que todo el mundo conoce, cuando ya se había tomado la decisión, y el único que puede ordenarle al ministro de Economía es el presidente de la República", dijo.

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