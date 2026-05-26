34 mil peruanos que alquilaban viviendas se pusieron en regla: Sunat pone en la mira Airbnb y plataformas virtuales por el pago de impuestos

Peruanos que alquilan sus viviendas en plataformas digitales como Airbnb y Booking están regularizando sus impuestos tras ser detectados. | Foto: Andina/Airbnb/Booking/Sunat/Composición LR

Peruanos que alquilan sus viviendas en plataformas digitales como Airbnb y Booking están regularizando sus impuestos tras ser detectados. | Foto: Andina/Airbnb/Booking/Sunat/Composición LR

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La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) señaló que cerca de 34 mil peruanos que alquilaban sus viviendas mediante conocidas plataformas digitales como Airbnb o Booking iniciaron la regularización del pago de impuestos tras ser detectados por la entidad. La institución estatal afirmó que se reforzaron los métodos de fiscalización sobre estas actividades económicas realizadas en entornos digitales.

En ese sentido, el jefe de la Sunat, Javier Franco Castillo, señaló en declaraciones recientes que las acciones forman parte de una estrategia de control en la que se empleó inteligencia artificial combinada con análisis de datos. Con ello, se pudieron detectar ingresos no declarados relacionados con alquileres temporales, comercio electrónico y otros servicios digitales. Asimismo, la entidad enfatizó que toda actividad económica debe emitir comprobantes de pago, inclusive si se hace mediante plataformas digitales.

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Sunat intensifica fiscalización sobre alquileres en plataformas digitales

Según detalló la administración tributaria, los sistemas implementados permitieron identificar a miles de ciudadanos que ofrecían departamentos y viviendas para hospedaje temporal sin declarar esos ingresos ante la autoridad fiscal. Tras las acciones de asistencia y supervisión, los contribuyentes iniciaron el proceso de regularización tributaria.

La Sunat precisó que este tipo de controles busca ampliar la formalización de actividades económicas que crecieron en los últimos años a través de aplicaciones digitales. Además de Airbnb y Booking, el monitoreo incluye otras plataformas vinculadas al alquiler de inmuebles y servicios virtuales. La institución sostuvo que continuará fortaleciendo el uso de inteligencia artificial para detectar operaciones comerciales no formalizadas.