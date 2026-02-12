HOYSuscripcion LR Focus

Incendio en Huachipa: más de 20 unidades de Bomberos combaten fuego en almacén
Sociedad

Mujer de 78 años vive en calle de SJL tras ser desalojada mientras salía a almorzar: dueña le subió el alquiler de un día para otro

Según relató la propia adulta mayor, tiene dos hijos que emigraron del país y con quienes ya no mantiene contacto, por lo que enfrenta esta situación sin apoyo familiar. Ante ello, vecinos de la zona solicitan la intervención del MIMP.

Doña Gloria Villaverde espera que alguna institución le brinde apoyo a su problema.
Doña Gloria Villaverde espera que alguna institución le brinde apoyo a su problema.

Una mujer de avanzada edad atraviesa una lamentable experiencia al ser desalojada por la dueña de la casa donde vivía en San Juan de Lurigancho (SJL). Se trata de doña Gloria Villaverde, una ciudadana de 78 años, natural de Huancayo, quien terminó durmiendo en la calle luego de que la propietaria del lugar que alquilaba decidiera retirarla del inmueble ubicado en la cuadra 8 del jirón Los Huanchos.

Según su versión, pagaba 200 soles por el departamento y, de un momento a otro, le comunicaron que el alquiler subiría a 350. La adulta mayor aseguró que no contaba con ese dinero. “Es primera vez que me sucede esto”, dijo muy consternada, mientras permanecía junto a sus pertenencias, que quedaron expuestas en plena vía pública.

Adulta mayor quedó con sus cosas en la calle

Doña Gloria relató a ATV que el día del desalojo salió a comprar su almuerzo y, al regresar, encontró sus objetos fuera del predio. En la pista quedaron su colchón, una pequeña cocina y los utensilios que utilizaba a diario. Un vecino le facilitó de forma temporal un vehículo que se encuentra en venta para que pueda resguardarse del frío durante la noche.

Ella sostuvo que la propietaria también le habría cortado el servicio de luz antes de sacarla. Además, comentó que se dedica a la costura en un mercado de Magdalena para generar ingresos y cubrir sus gastos básicos. Algunos residentes de la zona le alcanzaron desayuno y agua mientras espera una solución.

Versiones enfrentadas por deuda de alquiler en San Juan de Lurigancho

No obstante, una vecina dio una versión distinta de los hechos. Señaló que la señora Gloria acumulaba más de un año sin pagar el alquiler y que la propietaria —quien también vive sola y no tendría familiares— acudió a la Fiscalía y a la Policía debido a que su inquilina se negaba a desalojar el inmueble. Añadió que entre ambas se registraban discusiones frecuentes y que la adulta mayor solía regresar por las noches y exigía que le abrieran la puerta.

Otra residente afirmó que el retiro se produjo con violencia y recordó que la dueña ya habría tenido conflictos previos con otros arrendatarios. Esta situación dejó al descubierto un problema que divide a los vecinos, quienes piden que las autoridades revisen lo ocurrido.

Piden apoyo al Ministerio de la Mujer para doña Gloria Villaverde

Doña Gloria contó que tiene dos hijos, ambos ingenieros, quienes emigraron del país. Asegura que no mantiene contacto con ellos y que enfrenta sola esta situación. Los vecinos han solicitado la intervención del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para que se evalúe su caso y se determine qué medidas pueden adoptarse.

Vecinos de SJL piden apoyo para doña Gloria Villaverde y deje de dormir en un auto prestado. Foto: composición LR/ ATV

Vecinos de SJL piden apoyo para doña Gloria Villaverde y deje de dormir en un auto prestado.

Mientras tanto, la adulta mayor permanece en la calle, acompañada de sus pertenencias, a la espera de una respuesta que le permita recuperar un lugar seguro donde vivir.

