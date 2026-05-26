El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público | Composición LR

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Un ciudadano venezolano condenado a 20 años de prisión por un crimen ocurrido en el distrito de Independencia fue capturado por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) cuando presuntamente realizaba actividades ilícitas con una identidad falsa para evitar ser identificado por las autoridades.

Se trata de Richard José Bustamante Herrera, conocido con el alias de 'El Mil Identidades', quien permanecía prófugo pese a tener una sentencia por el asesinato de un microempresario ocurrido el 27 de febrero del 2023 durante una reunión familiar.

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Intentó ocultar su identidad durante intervención

De acuerdo con información policial, la intervención se produjo en flagrancia mientras el sujeto presuntamente distribuía sustancias ilícitas en una zona de Independencia.

Durante el operativo, el detenido intentó identificarse como Leonardo Miguel Morales Colmenares, de 34 años y supuesta nacionalidad colombiana. Sin embargo, las diligencias permitieron determinar que utilizaba dicha documentación desde hace más de dos años con el objetivo de ocultar su verdadero nombre y evitar responder ante la justicia peruana.

El coronel PNP Luis Castillo Vargas informó que el intervenido acumulaba al menos seis denuncias vinculadas al presunto delito de tráfico ilícito de drogas bajo esta identidad falsa.

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Investigación policial

Según indicaron las autoridades, las investigaciones también apuntan a una posible vinculación del detenido con otros hechos violentos registrados en Lima Norte.

Por ello, la Policía continuará con las diligencias para establecer si incurrió en nuevas actividades delictivas mientras permanecía prófugo con documentación distinta.

Bustamante Herrera permanecerá inicialmente en la comisaría de Independencia y luego será puesto a disposición del Ministerio Público. Deberá afrontar pesquisas por presunto homicidio calificado, delitos contra la salud pública y seguridad colectiva, además de responder por la condena pendiente que intentó evadir.

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