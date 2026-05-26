HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Roberto Sánchez busca vengar a Pedro Castillo | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Cae “El Mil Identidades”: ocultó una condena de 20 años por homicidio contra empresario usando una doble identidad

Bustamante, condenado por el asesinato de un microempresario, utilizaba una identidad falsa para eludir a las autoridades mientras realizaba actividades ilícitas en el distrito de Independencia.

El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público
El detenido será puesto a disposición del Ministerio Público | Composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Un ciudadano venezolano condenado a 20 años de prisión por un crimen ocurrido en el distrito de Independencia fue capturado por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) cuando presuntamente realizaba actividades ilícitas con una identidad falsa para evitar ser identificado por las autoridades.

Se trata de Richard José Bustamante Herrera, conocido con el alias de 'El Mil Identidades', quien permanecía prófugo pese a tener una sentencia por el asesinato de un microempresario ocurrido el 27 de febrero del 2023 durante una reunión familiar.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI SUMA ALIADOS Y ANTAURO HUMALA SIGUE CON ROBERTO SÁNCHEZ | ARDE TROYA

PUEDES VER: Trabajador de la Fiscalía en Santa Anita ofrecía servicio de sicariato por S/1.000: PNP lo detuvo

lr.pe

Intentó ocultar su identidad durante intervención

De acuerdo con información policial, la intervención se produjo en flagrancia mientras el sujeto presuntamente distribuía sustancias ilícitas en una zona de Independencia.

Durante el operativo, el detenido intentó identificarse como Leonardo Miguel Morales Colmenares, de 34 años y supuesta nacionalidad colombiana. Sin embargo, las diligencias permitieron determinar que utilizaba dicha documentación desde hace más de dos años con el objetivo de ocultar su verdadero nombre y evitar responder ante la justicia peruana.

El coronel PNP Luis Castillo Vargas informó que el intervenido acumulaba al menos seis denuncias vinculadas al presunto delito de tráfico ilícito de drogas bajo esta identidad falsa.

PUEDES VER: Productores de arroz inician paro nacional indefinido y exigen declarar en emergencia la agricultura peruana

lr.pe

Investigación policial

Según indicaron las autoridades, las investigaciones también apuntan a una posible vinculación del detenido con otros hechos violentos registrados en Lima Norte.

Por ello, la Policía continuará con las diligencias para establecer si incurrió en nuevas actividades delictivas mientras permanecía prófugo con documentación distinta.

Bustamante Herrera permanecerá inicialmente en la comisaría de Independencia y luego será puesto a disposición del Ministerio Público. Deberá afrontar pesquisas por presunto homicidio calificado, delitos contra la salud pública y seguridad colectiva, además de responder por la condena pendiente que intentó evadir.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Hombre denuncia a policías tras detenerlo por presunta posesión de armas cuando fue a vender su moto: “Me sembraron y luego pidieron S/8.000”

Hombre denuncia a policías tras detenerlo por presunta posesión de armas cuando fue a vender su moto: “Me sembraron y luego pidieron S/8.000”

LEER MÁS
Pasajera resulta herida tras ataque armado contra combi en plena ruta en Independencia

Pasajera resulta herida tras ataque armado contra combi en plena ruta en Independencia

LEER MÁS
¿Tienes residuos celulares, cables o laptops viejas en casa? Minam lanza Reciclatón Móvil en Lima para desecharlos sin riesgo

¿Tienes residuos celulares, cables o laptops viejas en casa? Minam lanza Reciclatón Móvil en Lima para desecharlos sin riesgo

LEER MÁS
Misterioso estadio en provincia peruana

Misterioso estadio en provincia peruana

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
¿Quieres recategorizar tu brevete?

¿Quieres recategorizar tu brevete?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tras ser denegada por Sunedu, esta universidad vuelve al proceso de licenciamiento luego de seis años de trámites

Tras ser denegada por Sunedu, esta universidad vuelve al proceso de licenciamiento luego de seis años de trámites

LEER MÁS
Puente en Mall del Sur de San Juan de Miraflores sorprende a usuarios en redes sociales: “Apareció de la nada”

Puente en Mall del Sur de San Juan de Miraflores sorprende a usuarios en redes sociales: “Apareció de la nada”

LEER MÁS
Paro agrario: productores arroceros y bananeros bloquean vías en varias regiones y exigen declarar en emergencia el sector

Paro agrario: productores arroceros y bananeros bloquean vías en varias regiones y exigen declarar en emergencia el sector

LEER MÁS
Indecopi sanciona a Tiendas Mass por rechazar moneda de S/5 a adulto mayor y no brindarle atención preferencial

Indecopi sanciona a Tiendas Mass por rechazar moneda de S/5 a adulto mayor y no brindarle atención preferencial

LEER MÁS
Joven de 22 años queda en coma luego de que auto lo atropellara mientras cruzaba vía del Metropolitano: chofer se dio a la fuga

Joven de 22 años queda en coma luego de que auto lo atropellara mientras cruzaba vía del Metropolitano: chofer se dio a la fuga

LEER MÁS
Oficial | MTC amplía permanencia de micros, combis y buses antiguos en Lima y Callao hasta esta fecha

Oficial | MTC amplía permanencia de micros, combis y buses antiguos en Lima y Callao hasta esta fecha

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento * )

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025