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De maquetas 3D a departamentos futuristas: Canadá revoluciona para siempre con la construcción de viviendas con diseños único

Diseñado por Moshe Safdie, Habitat 67 fusiona módulos prefabricados con espacio exterior y ofrece ventilación y luz natural. Su concepto “vivienda con jardín” fue innovador para su época.

Habitat 67, un icónico complejo residencial en Canadá, revolucionó la vivienda urbana con su diseño modular.
Habitat 67, un icónico complejo residencial en Canadá, revolucionó la vivienda urbana con su diseño modular. | Foto: Architectuul
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Mucho antes de que la arquitectura modular se convirtiera en tendencia global, Canadá sorprendió al mundo con un complejo residencial que parecía sacado de una película de ciencia ficción. Se trata de Habitat 67, un proyecto visionario diseñado para reinventar la vivienda urbana mediante módulos prefabricados apilados como si fueran piezas gigantes de Lego.

Más de medio siglo después de su construcción, el complejo continúa siendo un ícono arquitectónico mundial. Aunque su diseño revolucionó la manera de pensar la vivienda en alta densidad, también arrastró problemas técnicos y costos inesperados que siguen planteando desafíos de mantenimiento. Aun así, su influencia permanece viva entre arquitectos y urbanistas que todavía ven en él una referencia del futuro urbano.

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¿Cómo nació Habitat 67 y por qué fue tan innovador?

El proyecto fue creado por Moshe Safdie mientras aún era estudiante de arquitectura. Su idea era construir viviendas prefabricadas mediante módulos de hormigón ensamblados en tres dimensiones, lo que permitía combinar densidad urbana con privacidad, terrazas, jardines y luz natural para cada hogar.

Inaugurado en 1967 durante la Expo de Montreal, Habitat 67 reunió 354 bloques prefabricados de concreto de unas 90 toneladas cada uno. Cada departamento fue diseñado para ofrecer ventilación cruzada, vistas abiertas y espacios verdes privados, bajo el concepto de “una vivienda con jardín para todos”, algo completamente disruptivo para la época.

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¿Por qué sigue fascinando pese a sus problemas?

Aunque nació con la intención de ofrecer viviendas accesibles, el proyecto terminó siendo mucho más costoso de lo previsto. Su construcción requirió tecnología avanzada, ensamblaje complejo y procesos industriales difíciles de replicar, lo que elevó enormemente el presupuesto y redujo el número original de viviendas proyectadas.

Con el paso del tiempo aparecieron filtraciones, humedad, moho y problemas de impermeabilización provocados por la compleja unión entre terrazas, jardines y módulos escalonados. Sin embargo, pese a estas dificultades, Habitat 67 nunca perdió relevancia.

Este complejo sigue inspirando desarrollos modulares contemporáneos y continúa siendo una referencia global sobre cómo combinar arquitectura innovadora, calidad de vida y diseño urbano de alta densidad.

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